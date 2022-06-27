53-річна Надія Матвєєва пригадала, що на початку війни її син Влад і молодший на 20 років бойфренд хотіли йти в тероборону Києва, але всі місця вже були зайняті. Тож єдина дитина видала зірковій мамі: "Я хочу бути на передовій у ЗСУ".

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Син Надії Матвєєвої хоче добровольцем на фронт

Зволікати з цим хлопець не став. Він поїхав у місто Кременчук, що на Полтавщині, та прийшов з документами у військкомат.

Для того, щоб зареєструватися у військкоматі поїхав туди, де він прописаний, у Кременчук, але четверта хвиля... Я отак: "Так, з одного боку я хочу, щоб усі були живі, а з іншого боку я розумію, що всі дорослі",

– поділилася емоціями Надія Матвєєва.

Вона зізналася, що відмовляти Влада не стала, бо: "Усі сини. Це війна".

Пояснимо! Четверта хвиля мобілізації – призов чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мають бойового досвіду, але підлягають мобілізації – не мають обмежень за віком, станом здоров'я. Вони можуть бути залучені до військових формувань за умови найбільш критичного сценарію розгортання війни.

Як для Надії Матвєєвої почалася війна

Про війну телеведуча дізналася від коханого, який розбудив її фразою "почалося".

Ми живемо в тому районі, де було все чутно, і можна було побачити перші вибухи неподалік Вишгорода. Наступного ранку там уже падали гелікоптери,

– ошелешила знаменитість.

"Мені здається, що в перші хвилини я була якась зібрана. Я не почала плакати… Був ступор, я не могла повірити, що може щось відбуватися, що може бути війна. Якась дитяча позиція, але я просто машинально продовжила робити ті справи, які роблю зранку. Я зробила каву, я знаю, що в мене собака, я маю її вигулювати. Я пішла гуляти з собакою", – пригадала Надія Матвєєва ранок 24 лютого.