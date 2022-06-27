53-річна Надія Матвєєва пригадала, що на початку війни її син Влад і молодший на 20 років бойфренд хотіли йти в тероборону Києва, але всі місця вже були зайняті. Тож єдина дитина видала зірковій мамі: "Я хочу бути на передовій у ЗСУ".
Читайте також Він на 20 років молодший, – 53-річна Надія Матвєєва розповіла про нові стосунки
Син Надії Матвєєвої хоче добровольцем на фронт
Зволікати з цим хлопець не став. Він поїхав у місто Кременчук, що на Полтавщині, та прийшов з документами у військкомат.
Для того, щоб зареєструватися у військкоматі поїхав туди, де він прописаний, у Кременчук, але четверта хвиля... Я отак: "Так, з одного боку я хочу, щоб усі були живі, а з іншого боку я розумію, що всі дорослі",
– поділилася емоціями Надія Матвєєва.
Вона зізналася, що відмовляти Влада не стала, бо: "Усі сини. Це війна".
Як для Надії Матвєєвої почалася війна
Про війну телеведуча дізналася від коханого, який розбудив її фразою "почалося".
Ми живемо в тому районі, де було все чутно, і можна було побачити перші вибухи неподалік Вишгорода. Наступного ранку там уже падали гелікоптери,
– ошелешила знаменитість.
"Мені здається, що в перші хвилини я була якась зібрана. Я не почала плакати… Був ступор, я не могла повірити, що може щось відбуватися, що може бути війна. Якась дитяча позиція, але я просто машинально продовжила робити ті справи, які роблю зранку. Я зробила каву, я знаю, що в мене собака, я маю її вигулювати. Я пішла гуляти з собакою", – пригадала Надія Матвєєва ранок 24 лютого.