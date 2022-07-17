Майже вся сім'я Мішель Андраде живе в Болівії, але 24 лютого в Києві були її мама й бабуся, які категорично відмовлялися виїжджати за кордон. Якщо її рідні були у відносній безпеці на Оболоні, то друзі взагалі опинилися в окупації.

Читайте повне інтерв'ю Про родину в Болівії, гастролі, розрив з МОЗGІ та перемогу України: інтерв'ю з Мішель Андраде

Мішель Андраде про близьких в окупації

Моя знайома стилістка поїхала відпочивати з друзями в Гостомель і там дізналася про війну. Ми всі хвилювалися, бо вони 4 дні були без зв'язку. Здається, що всією країною шукали їх. Через 7 днів вдалося їх евакуювати, зараз вони в безпечному місці,

– розповіла Мішель Андраде.

Вона також товаришує є продюсером "Орла і решки" Євгеном Синельниковим, який з сином і сім'єю ледь врятувався з Бучі, та Олександрою Заріцькою з гурту KAZKA, будинок якої розграбували окупанти.

"В окупації в Бучі був Євген Синельников з сином. Нещодавно моя подруга Саша Заріцька розповіла, що її дім, який розташований в Ірпені, розбомбили, вкрали всі цінні речі", – додала співачка.

На щастя, зараз усі її друзі, знайомі в безпечних місцях.

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