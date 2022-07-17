Майже вся сім'я Мішель Андраде живе в Болівії, але 24 лютого в Києві були її мама й бабуся, які категорично відмовлялися виїжджати за кордон. Якщо її рідні були у відносній безпеці на Оболоні, то друзі взагалі опинилися в окупації.
Читайте повне інтерв'ю Про родину в Болівії, гастролі, розрив з МОЗGІ та перемогу України: інтерв'ю з Мішель Андраде
Мішель Андраде про близьких в окупації
Моя знайома стилістка поїхала відпочивати з друзями в Гостомель і там дізналася про війну. Ми всі хвилювалися, бо вони 4 дні були без зв'язку. Здається, що всією країною шукали їх. Через 7 днів вдалося їх евакуювати, зараз вони в безпечному місці,
– розповіла Мішель Андраде.
Вона також товаришує є продюсером "Орла і решки" Євгеном Синельниковим, який з сином і сім'єю ледь врятувався з Бучі, та Олександрою Заріцькою з гурту KAZKA, будинок якої розграбували окупанти.
"В окупації в Бучі був Євген Синельников з сином. Нещодавно моя подруга Саша Заріцька розповіла, що її дім, який розташований в Ірпені, розбомбили, вкрали всі цінні речі", – додала співачка.
На щастя, зараз усі її друзі, знайомі в безпечних місцях.
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Головне з ексклюзивного інтерв'ю з Мішель Андраде
- На Батьківщині співачки, в Болівії, влада підтримує російську агресію, бо "шукає вигоди для себе", тоді як звичайні люди з Україною – відкривають збори, відправляють гроші.
- З МОЗGІ Entertainment Мішель Андраде пішла не сама, це було їхнє взаємне з продюсерським центром рішення. Усе для того, аби вона стала вільною артисткою.
- Зараз зірка живе в Іспанії, їхати в Україну їй страшно. Вона планувала з'явитися в Києві в липні, однак думає, що це небезпечно.