Зі свого будинку під Гостомелем Олександра Заріцька виїхала на п'ятий день війни, а разом з нею – мама, сестра та хлопець. Як з'ясувалося, не даремно, адже їхнє селище було під окупацією. На щастя, дім вцілів, у нього "не прилітало", але з ніг на голову його перевернули російські окупанти. У травні солістка KAZKA побачила його вперше за два місяці.

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Коли Олександра Заріцька вперше за час війни зайшла до свого будинку, то зраділа, що російські вояки не забрали справді цінні речі – сімейні фото, картини, які вона малювала власноруч. На диво, залишили навіть пральну машину, бо, як вважає співачка, "мабуть, уже не влізла".

Натомість з її дому зникли дуже дивні, але недорогі прибори – сушку для рушників, великі електричні батареї. Шукали окупанти й айфони, і ключі від авто, яке не змогли завести, тому потрощили.

Вони перевертали всі речі, вивертали коробки з-під айфонів. Машину нашу чомусь вирішили сокирою покоцати. Вкрали акумулятор, розбили скло. Напевно, бо зрозуміли, що на ній нікуди не виїдуть, ключі вдома ніде не знайшли. Там уже фарба відлущилася скрізь і тепер треба буде нормально розщедритися,

– розповіла Олександра Заріцька.

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Однак артистка особливо не журиться й планує відремонтувати все, що чого доторкнувся "русскій мір". За відновлення будинку вона поки не береться й переїжджати туди не поспішає. Головним чином тому, що боїться російських диверсантів, які досі можуть переховуватися в лісі поблизу.

"Є ризик, що у лісах можливо залишилися диверсанти. Я чула, у Білій Церкві у лісі знайшли орків, а наш ліс дуже великий і тягнеться аж до кордону з Білорусією", – зауважила лідерка гурту KAZKA.

Нагадаємо, у великий дім під Києвом Олександра Заріцька переїхала 2020 року, назбирати на нього їй допомогли рідні. "Я довго шукала такий будинок, який би відповідав моїм запитам. Хотіла, щоб у ньому було багато місця, велике подвір'я. Він розташований у мальовничому місці – фактично в лісі", – розповідала 29 річна співачка у липні 2021-го.