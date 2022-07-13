Кар'єра Мішель в Україні розпочалася у 2013 році. Тоді вона стала учасницею популярного вокального шоу "Х-фактор". Через декілька років підписала контракт з компанією МОЗGІ. Зараз Андраде є однією з найвідоміших артисток України, чудово володіє українською мовою, чим подає приклад шанувальникам.

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Та родина виконавиці мешкає в Болівії, що в Південній Америці. Чому Мішель не поїхала до рідних, як в Болівії ставляться до війни в Україні, де була 24 лютого, як надалі планує розвивати кар'єру та багато іншого дізнавайтеся в ексклюзивній розмові з Андраде для проєкту "Інтерв'ю24".

Ви родом з Болівії, там є ваша родина. Не думали про те, щоб на час війни виїхати туди?

Звичайно, що моя болівійська родина пропонувала поїхати додому, але я відмовилася. З 12 років живу в Україні, за цей час стала тут публічною людиною, яка має вплив. Зараз це особливо важливо. Мені здається, якщо перебуватиму в Європі, буду кориснішою для України, ніж якщо перебуватиму в Болівії, на іншому континенті. Залишилася в Європі, щоб допомагати.

Як у Болівії сприймають війну в Україні? Там є російська пропаганда, чи все-таки розуміють, що насправді відбувається в нашій країні?

На жаль, деякі країни Латинської Америки підтримують російську агресію, бо шукають вигоди для себе. Але мій батько каже, що звичайні люди, не влада, підтримують Україну. Моя родина також з перших днів підтримує Україну. Коли я відкривала збори, вони відправляли гроші. Вони з нами.

Мішель Андраде
Мішель Андраде на мітингу / Фото з інстаграму співачки

Як рідні поставилися до вашого рішення після 2014 року залишатися в країні, де триває війна?

У 2013 році я взяла участь у проєкті "Х-фактор" і тоді розпочала кар'єру співачки. Мої батьки після цього вирішили залишитися в Україні й болівійська сім'я підтримала це.

24 лютого вам телефонував хтось з артистів?

24 лютого я була за кордоном на зйомках проєкту "Орел і Решка". Пам'ятаю, що сама всім телефонувала. Я не чекала дзвінків, бо знала, що зараз моїм колегам, друзям потрібна допомога. Мені було важливо знати, чи вони в безпеці, чи я можу якось допомогти.

А ви комусь телефонували з колег?

Якщо не помиляюся, писала Саші Заріцькій, Даші Астаф'євій, Даші Рибак, Наді Дорофєєвій, Ірині Горовій. Дуже багатьом людям тоді написала.

У 2013 році ви брали участь в українському "Х-факторі". Тоді у суддях були росіяни – Сергій Сосєдов та Ірина Дубцова. На етапі "Будинки суддів" ваш виступ слухав Філіп Кіркоров, який підтримує агресію росії проти України. Яким було ваше ставлення до цих людей у 2013 році і яким воно є зараз?

Коли я потрапила на проєкт, то вже знала цих людей, вони для мене були кумирами. У дитинстві мама включала пісні Ірини Дубцової, Філіпа Кіркорова. Для мене за честь було потрапити в їхню команду.

російська пропаганда постійно спекулює питанням: "Де ви були 8 років?", забуваючи про те, що ми всі ці 8 років воювали, захищали наші території. Тисячі українців всі ці 8 років віддавали своє житття за Україну. Що ви думаєте про це питання і як би на нього відреагували?

Це дуже провокативне питання, яке запустила російська пропаганда. Ми не маємо виправдовуватися, бо кожен українець знає, що вже понад 8 років відбувається не громадянська війна, а війна, яку розв'язала росія.

Мішель Андраде
Мішель Андраде / Фото з інстаграму співачки

Ваші друзі чи знайомі перебували в окупації? Чи може перебувають зараз?

Моя знайома стилістка поїхала відпочивати з друзями в Гостомель і там дізналася про війну. Ми всі хвилювалися, бо вони 4 дні були без зв'язку. Здається, що всією країною шукали їх. Через 7 днів вдалося їх евакуювати, зараз вони в безпечному місці.

Також в окупації в Бучі був Євген Синельников з сином. Нещодавно моя подруга Саша Заріцька розповіла, що її дім, який розташований в Ірпені, розбомбили, вкрали всі цінні речі. Але, на щастя, зараз всі мої знайомі в безпечних місцях.

За кордоном ви буваєте на благодійних концертах, де виступають й інші українські виконавці. З ким найбільше контактуєте під час таких гастролей?

Нещодавно в Барселоні відбувся футбольний матч в підтримку України, де була Саша Заріцька, Надя Дорофєєва. Мені дуже подобається, коли зустрічаються свої люди. По-перше, відчуваю себе вдома, а по-друге, ніби по трішки повертаюся до минулого життя.

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Зараз ви разом з командою мешкаєте в Іспанії. Там також зупинилися Потап і Настя Каменських. Чи зустрічалися з ними за ці 4 місяці?

Зараз я з Потапом не спілкуюся. Хтозна, можливо, зустрінемося в майбутньому.

Коли плануєте повертатися в Україну?

Планувала поїздку в Україну в липні, але щодня новини шокують. Мені здається, зараз там небезпечно. Чесно кажучи, страшно їхати туди. Дуже хочу приїхати, відвідати друзів, які залишилися в Україні, побачити свій дім, бо дуже сумую. Також хотіла приїхати в Київ з благодійною метою. У мене залишилося багато речей і планувала подарувати тим людям, які їх потребують зараз. І концерти…

Мені здається, що зараз нашим людям не вистачає підтримки, легкості. Хочеться виступати для тих, хто щодня працює для нашої перемоги.

Мішель Андраде
Мішель Андраде в Києві / Фото з інстаграму співачки

Чому пішли з МОЗGІ? Це було ваше рішення чи попросили?

Це було взаємне рішення. Ми всі змінюємося, наші пріоритети, цінності й просто кожен хоче кращого для себе. Ми продовжуємо працювати з МОЗGІ Entertainment, але в іншому форматі. Зараз я є вільним артистом, який користується послугою дистриб'юції від МОЗGІ.

Як надалі розвиватимете кар'єру? За власні кошти чи шукаєте продюсера?

Зараз не бачу сенсу йти від одного продюсера до іншого, бо відчуваю в собі сили рухатися самостійно. Фінансові питання завжди є. Я не шукаю спонсора, але відкрита до комерційних проєктів.

На вашу думку, яку подію можна буде вважати перемогою України?

Для мене великою перемогою буде повернення всіх територій України. Але ми вже маємо багато втрат і їх буде ще більше. Тому, великою перемогою, але не остаточною, буде повернення до кордонів, які були до 24 лютого.

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