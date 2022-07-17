Почти вся семья Мишель Андраде живет в Боливии, но 24 февраля в Киеве находились ее мама и бабушка, которые категорически отказывались уезжать за границу. Если ее родные были в относительной безопасности на Оболони, тогда так друзья вообще оказались в оккупации.

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Мишель Андраде о близких в оккупации

Моя знакомая стилистка уехала отдыхать с друзьями в Гостомель и там узнала о войне. Мы все волновались, потому что они 4 дня были без связи. Кажется, что всей страной искали их. Через 7 дней удалось их эвакуировать, сейчас они в безопасном месте,

– рассказала Мишель Андраде.

Она также дружит продюсером "Орла и решки" Евгением Синельниковым, который с сыном и семьей едва спасся из Бучи, и Александрой Зарицкой из группы KAZKA, дом которой разграбили оккупанты.

"В оккупации в Буче был Евгений Синельников с сыном. Недавно моя подруга Саша Зарицкая рассказала, что ее дом, расположенный в Ирпене, разбомбили, украли все ценные вещи", – добавила певица.

К счастью, сейчас все ее друзья, знакомы в безопасных местах.

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