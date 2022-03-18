Режисер та ведучий "Орла й решки" Євген Синельников близько двох тижнів провів в облозі під Києвом. 9 березня йому вдалося евакуюватися з Бучі.
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Як Євген Синельников вибрався з Бучі
Режисер поділився, що йому з сином дуже пощастило, адже зв'язку практично не було. Однак вдалось отримати повідомлення про зелений коридор.
Ми вирішили, що потрібно спробувати, бо залишатися було жахливо. Кожного дня ставало все гірше, гірше й гірше. Ми приїхали до площі. Було дуже багато автомобілів. Люди сідали до автобусів, але ці автобуси не випустили окупанти. Колона з автомобілів рушила, ну й ми поїхали за ними, бо не знали, що та як та воно. Це було так приємно, коли ми з цього пекла виїхали,
– розповів Синельников.
По дорозі ведучому та його 9-річному сину довелось спостерігати жахливі картини. Та Євген намагався відволікати нащадка.
"Навіть, коли ми їхали, вони все роздивлялися. Коли були найжахливіші кадри, я їм казав, аби вони заплющили очі та не дивилися. Бо це було жахливо насправді. Мені здавалося, що наче все непогано. Але я зрозумів, що це не минулося безслідно. Зараз він тримається. Але він вже розуміє, що є військові літаки, військова техніка, що людей вбивають. Це не минулося безслідно", – зауважив чоловік.