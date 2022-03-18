Режисер та ведучий "Орла й решки" Євген Синельников близько двох тижнів провів в облозі під Києвом. 9 березня йому вдалося евакуюватися з Бучі.

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Як Євген Синельников вибрався з Бучі

Режисер поділився, що йому з сином дуже пощастило, адже зв'язку практично не було. Однак вдалось отримати повідомлення про зелений коридор.

Ми вирішили, що потрібно спробувати, бо залишатися було жахливо. Кожного дня ставало все гірше, гірше й гірше. Ми приїхали до площі. Було дуже багато автомобілів. Люди сідали до автобусів, але ці автобуси не випустили окупанти. Колона з автомобілів рушила, ну й ми поїхали за ними, бо не знали, що та як та воно. Це було так приємно, коли ми з цього пекла виїхали,

– розповів Синельников.

По дорозі ведучому та його 9-річному сину довелось спостерігати жахливі картини. Та Євген намагався відволікати нащадка.

Додамо, що наразі Євген Синельников не планує вести сина до психолога. Всю ситуацію режисер пояснював хлопчику як тимбілдинг та гуртування, хоч інколи малюк страждав від панічних атак.

"Навіть, коли ми їхали, вони все роздивлялися. Коли були найжахливіші кадри, я їм казав, аби вони заплющили очі та не дивилися. Бо це було жахливо насправді. Мені здавалося, що наче все непогано. Але я зрозумів, що це не минулося безслідно. Зараз він тримається. Але він вже розуміє, що є військові літаки, військова техніка, що людей вбивають. Це не минулося безслідно", – зауважив чоловік.