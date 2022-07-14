Зараз Мішель живе в Іспанії, але знайшла час поспілкуватися з нами. В інтерв'ю ми обговорили багато тем, серед яких позицію болівійців у жорстокій війні росії проти України.

Читайте також Нам з цією людиною не по дорозі, – Wellboy зізнався, після чого вирішив піти від Бардаша

Мішель Андраде про ставлення Болівії до війни

На початку війни болівійська родина виконавиці пропонувала їй поїхати додому, але та відмовлася. З 12 років Мішель живе в Україні, за цей час стала тут публічною людиною, яка має вплив. А в час війни це особливо важливо.

Мені здається, якщо перебуватиму в Європі, буду кориснішою для України, ніж якщо перебуватиму в Болівії, на іншому континенті. Залишилася в Європі, щоб допомагати,

– зазначила Андраде.

Мішель зізналася, що деякі країни Латинської Америки, серед яких і Болівія, підтримують російську агресію. Однак це стосується влади, а не населення: "Країни шукають вигоди для себе. Але мій батько каже, що звичайні люди, не влада, підтримують Україну. Моя родина також з перших днів підтримує Україну. Коли я відкривала збори, вони відправляли гроші. Вони з нами".

Інтерв'ю з Мішель Андраде у відеоформаті: дивіться відео онлайн