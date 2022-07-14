Відома виконавиця Мішель Андраде, як і Позитив, нещодавно оголосила, що більше не є продуктом продюсерського центру МОЗGІ Entertainment. Вона прокоментувала це рішення для 24 каналу.

Читайте повне інтерв'ю Про родину в Болівії, гастролі, розрив з МОЗGІ та перемогу України: інтерв'ю з Мішель Андраде

Мішель Андраде про розрив з МОЗGІ Entertainment

Співачка розповіла, що її відхід з МОЗGІ зумовив зміни і в продюсерському центрі. До того ж зірка продовжує з ними співпрацю – але в іншому форматі.

Це було взаємне рішення. Ми всі змінюємося, наші пріоритети, цінності й просто кожен хоче кращого для себе. Ми продовжуємо працювати з МОЗGІ Entertainment, але в іншому форматі. Зараз я є вільним артистом, який користується послугою дистриб'юції від МОЗGІ,

– поділилась Мішель Андраде.

Інтерв'ю з Мішель Андраде у відеоформаті: дивіться ролик онлайн

Пошуки продюсера і спілкування з Потапом

Мішель Андраде розповіла, що наразі не шукає собі продюсера, а натомість працюватиме самостійно.

Зараз не бачу сенсу йти від одного продюсера до іншого, бо відчуваю в собі сили рухатися самостійно. Фінансові питання завжди є. Я не шукаю спонсора, але відкрита до комерційних проєктів,

– зауважила зірка.

Артистка додала, що зв'язок з Потапом не підтримує: "Зараз я з Потапом не спілкуюся. Хтозна, можливо, зустрінемося в майбутньому".