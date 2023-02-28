Ресторатор нещодавно розлучився з дружиною та почав нові стосунки – зі співачкою Надею Дорофєєвою. Додамо, що в Кацуріна від минулого шлюбу залишилися двоє дітей.

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В Інстаграмі Михайло вирішив показати свого сина Івана. Він опублікував нове фото, на якому його малий сидить на дитячому столику.

Очевидно, що хлопчик лиш пообідав, оскільки перед ним стоїть миска. "Ще 50 самбуки, шеф", – жартома підписав фото Кацурін.

Фанати, зокрема і Надя Дорофєєва, лайкнули це фото та залишили десятки коментарів:

"Міша, він так на тебе тут схожий".

"Ахахха, який смішний)".

"Я б на місці Даші дітей не давала".

"Кумедний Іван".

Додамо, що новий бойфренд Наді Дорофєєвої часто тішить шанувальників новими фото дітей. Наприклад, нещодавно Михайло Кацурін показ свою дочку Сашку, якій виповнилося 7 років. Він побажав дочці здоров'я і щоб не було війни.

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