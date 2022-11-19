Ресторатор Михайло Кацурін розлучився з дружиною близько 9 місяців тому. З того часу, як він розповів, на нього ллються кілометри коментарів із засудженнями – йому дорікають через дітей. Начебто "треба жити разом заради малих".

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Міша Кацурін висловився про розлучення

Ресторатор відповів, що й справді вважає, що треба докладати зусиль, щоб розлучення не відбулося. Але в його випадку нічого не спрацювало. Тож бути нещасливими батьками й виховувати дітей – неправильно, на його думку.

Ось мої думки: розлучення – це крайність. У відносинах бувають складні періоди й треба сумлінно працювати, щоб фіксити негативне і розвивати позитивне. Треба спробувати все. Я, наприклад, спробував. Але варто бути чесним із собою і вміти зупинитися, коли не працює,

– поділився Михайло.

"Залишатися у відносинах заради дітей – не ок. По-перше, ваші стосунки з дітьми – це ваші стосунки з дітьми, а стосунки з партнером – це просто різні окремі стосунки. Діти значно більше страждають від сумних батьків і їх конфліктів, ніж від розлучених батьків, які змогли побудувати з кимось своє щастя чи бути щасливішими наодинці ніж разом".



Михайло Кацурін з дітьми / Фото з інстаграму Кацуріна

Ресторатор підкреслив, що важливо, щоб після розлучення і мама, і батько брали рівноцінну участь у житті дітей. "Навчити чомусь дитину можна тільки, якщо вмієш і практикуєш сам. Батьки, що живуть у нещасливих, безрадісних шлюбах ніколи не навчать своїх дітей радіти життю. До чого я це: хоч щасливі батьки – не дорівнює гарні батьки, але нещасливі батьки – це у будь-якому випадку повний провал".

Зауважимо, що судячи з фотографій у профілі знаменитостей, вони й справді порівну проводять час з дітьми.