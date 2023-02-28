Ресторатор недавно расстался с женой и начал новые отношения – с певицей Надеждой Дорофеевой. Добавим, что у Кацурина от прошлого брака остались двое детей.

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В Инстаграмме Михаил решил показать своего сына Ивана. Он опубликовал новое фото, на котором его малыш сидит на детском столике.

Очевидно, что мальчик только пообедал, потому что перед ним стоит миска. "Еще 50 самбуки, шеф", – в шутку подписал фото Кацурин.

Фанаты, в том числе и Надя Дорофеева, лайкнули это фото и оставили десятки комментариев:

"Миша, он так на тебя здесь похож".

"Ахахха, который смешон)".

"Я бы на месте Даши детей не давала".

"Забавный Иван".

Добавим, что новый бойфренд Нади Дорофеевой часто радует любителей новых фото детей. Например, недавно Михаил Кацурин показал свою дочь Саше, которой исполнилось 7 лет. Он пожелал дочери здоровья и чтобы не было войны.

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