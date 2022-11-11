Володимир Дантес та Надя Дорофєєва були однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. У березні 2022 року вони приголомшили новиною про розлучення. Однак на цьому сюрпризи для шанувальників не закінчилися.

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Як з'ясувалося згодом, Надя закрутила роман з ресторатором Михайлом Кацуріним, з яким раніше товаришувала сім'ями. А в Володимира тепер романтичні стосунки з ескдружиною Михайла – Дашею.

Дантес прокоментував стосунки Дорофєєвої та Кацуріна

За словами Володимира Дантеса, він зараз не підтримує жодних стосунків з колишнім другом та ексдружиною. Ба більше, для Дантеса роман Дорофєєвої та Кацуріна став справжньою несподіванкою.

Взагалі не спілкуюсь. Не бачу сенсу підтримувати стосунки. Ми ж не проводимо час разом. Я все чекаю, коли запитають у Наді, чи закохалася, але цікаві подробиці. Мені самому цікаво, а як це відбулося? Закохалися? Ну-ну,

– сказав Дантес.

Артист підкреслив, що не любить, коли щось приховують, лицемірять. Те, як закінчилася його історія з Надею, ображає: "Мені неприємно, як все відбулося. Хочу наголосити, що саме як. Просто чекаю, коли почнуться якісь уточнення".

Це Дантес сказав про стосунки Наді та Михайла, але зазначив, що розлучення пройшло спокійно та без скандалів. Деякий час Володимир та його екскохана ще підтримували зв'язок, але зараз взагалі не спілкуються.

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