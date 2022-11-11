Володимир Дантес та Надя Дорофєєва були однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. У березні 2022 року вони приголомшили новиною про розлучення. Однак на цьому сюрпризи для шанувальників не закінчилися.
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Як з'ясувалося згодом, Надя закрутила роман з ресторатором Михайлом Кацуріним, з яким раніше товаришувала сім'ями. А в Володимира тепер романтичні стосунки з ескдружиною Михайла – Дашею.
Дантес прокоментував стосунки Дорофєєвої та Кацуріна
За словами Володимира Дантеса, він зараз не підтримує жодних стосунків з колишнім другом та ексдружиною. Ба більше, для Дантеса роман Дорофєєвої та Кацуріна став справжньою несподіванкою.
Взагалі не спілкуюсь. Не бачу сенсу підтримувати стосунки. Ми ж не проводимо час разом. Я все чекаю, коли запитають у Наді, чи закохалася, але цікаві подробиці. Мені самому цікаво, а як це відбулося? Закохалися? Ну-ну,
– сказав Дантес.
Артист підкреслив, що не любить, коли щось приховують, лицемірять. Те, як закінчилася його історія з Надею, ображає: "Мені неприємно, як все відбулося. Хочу наголосити, що саме як. Просто чекаю, коли почнуться якісь уточнення".
Це Дантес сказав про стосунки Наді та Михайла, але зазначив, що розлучення пройшло спокійно та без скандалів. Деякий час Володимир та його екскохана ще підтримували зв'язок, але зараз взагалі не спілкуються.
Особисте життя Володимира Дантеса після розлучення: головне
- Володимир Дантес та Надя Дорофєєва розірвали стосунки ще до війни. Однак співак поділився, що в час війни переживання розлучення далось значно легше.
- Згодом Дантеса почали підозрювати у романі з блогеркою та рестораторкою Дашею Кацуріною.
- На початку серпня артист та його ймовірна кохана опублікували перше спільне відео, яке зняли у спальні. Фанати були переконані, що Володимир і Даша нарешті офіційно оголосять про свої стосунки, але ні. Скориставшись тим, що публіку дуже турбує їхнє особисте життя, Кацуріна та Дантес вирішили привернути увагу до тварин, які страждають під час війни.
- Чутки про їхні стосунки активізувалися ще й після того, як 1 вересня Дантес відвів доньку подруги у перший клас.
- 4 вересня Даша таки підтвердила, що в стосунках з колишнім Наді Дорофєєвої. Вона запостила з ним інстаграм-сторіс з Варшави й написала: "Кохаю тебе і вже сумую".
- Через кілька тижнів співак познайомив нову обраницю з мамою.