Поки Володимир Дантес визнав, що приховує особисте життя після розлучення з Дорофєєвою, його дівчина опублікувала листування з ним. Так бізнесвумен Даша Кацуріна відповіла на запитання прихильників.

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Даша Кацуріна розповіла про стосунки з Дантесом

У підприємиці поцікавилися, "що там" у неї та Володимира Дантеса. Вона лаконічно на це запитання відповіла, показавши листування з бойфрендом. Пара листувалась зранку, однак невідомо, про що саме. Та, вочевидь, у них все гаразд.

Ой навіть не знаю, що у нас з Володимиром Дантесом? Що ж ти там мені пишеш о 7 ранку?

– написала Даша та згадала про його проєкт "Пожежа".



Даша про стосунки з Дантесом / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, що Даша Кацуріна підтвердила роман з Дантесом лише у вересні: показала відео їхніх поцілунків та зізналась артисту в коханні. Згодом дівчина розповіла, що спочатку вони були друзями, а пізніше почуття переросли у щось більше.

Як Даша перейшла на українську мову

Серед інших запитань від прихильників було й про мову. Кацуріна зізналась, що найбільшою її мотивацією був Дантес.

"Спочатку тільки письмово, потім тільки з тими, хто звертається українською. А потім Дантес повністю перейшов, і це моя найголовніша мотивація була, насправді. Вова завжди розмовляє українською, мої батьки теж через нього перейшли".



Даша про перехід на державну / Фото з інстаграм-сторіз