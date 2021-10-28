Михайло Заливако та Анна Богдан з'являться на "Танцях з зірками" і покажуть весільний танець

Михайло Заливако та Анна Богдан з'являться на паркеті "Танців з зірками" у наступному, 9 випуску шоу. Вони продемонструють глядачам танець, який готують до весілля.

9 випуск "Танців з зірками" відбудеться у неділю, 31 жовтня. Новий прямий ефір знову дивуватиме не тільки номерами учасників, але й зірковими гостями.

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Що покажуть Богдан і Заливако

На 9 прямий ефір завітають головні герої "Холостяка-11" Михайло Заливако та Анна Богдан. Вони виступлять на паркеті та продемонструють танець, який готують до свого весілля. На їхню появу в шоу очікують чимало фанатів.



Михайло Заливако й Анна Богдан / Фото з інстаграму Анни Богдан

Чим ще дивуватиме 9 випуск

Ведучим зіркового балкона стане відомий шоумен Тимур Мірошниченко.

Перед виступами учасники розповідатимуть про свої страхи, з якими боролися на шляху до проєкту.

У неділю стане відомо, чи продовжить участь у проєкті Дмитро Каднай, який минулого тижня пропустив ефір через коронавірус. Якщо цього разу він не виступить на паркеті, може залишити шоу.

Тема 9 випуску – "Вечір суперхітів Океану Ельзи". Цікаво, що багато фанів були здивовані цією новиною, адже вважали, що ніч буде присвячена Геловіну.

Що відомо про можливе весілля Анни Богдан та Михайла Заливаки