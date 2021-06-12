Анна та Михайло продовжили будувати стосунки після завершення зйомок "Холостяка". 3 місяці їм довелося приховувати це, адже згідно з правилами проєкту, не можна розсекречувати фінальне рішення головного героя до виходу на екрани останнього епізоду.

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Тепер закохані нічого не приховують, разом відпочивають і діляться з прихильниками романтичними світлинами.

Весілля Анни Богдан і Михайла Заливаки

Анна поділилася, що в неї ніколи не було нестримного бажання вийти заміж. Головне – бути щасливою в стосунках, розвивати їх. Однак, як дівчині, їй хочеться красивого весілля, яке б запам'яталося.

Михайло ж розповів про своє бачення весілля. Чоловік поділився, що з Анною вже обговорювали це питання і зійшлися на тому, що на святкуванні має бути 15-20 гостей.

Потрібно поважати потреби людини. Для мене немає різниці, яким саме було б святкування. Але якщо коханій хочеться масштабного – без проблем організуємо,

– прокоментував чоловік.

Богдан додала, що зараз вони з Михайлом розвивають стосунки. Каблучка, яку він подарував їй у фіналі "Холостяка" була символом того, що він хоче продовжувати будувати стосунки після проєкту, однак це не була пропозиція руки й серця.

Дівчина зізналася, якщо в Заливаки колись виникне бажання офіційно зареєструвати їхні стосунки, то вже тоді будуть розмовляти про це.

Інтерв'ю Михайла Заливаки та Анни Богдан: дивіться відео онлайн