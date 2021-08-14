Ще під час зйомок романтичного проєкту "Холостяк" Михайло Заливако розмовляв з обраницею Анною Богдан про їхнє майбутнє весілля. Тоді вона зізнавалась, що хотіла б вийти заміж у замку.

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Анна Богдан про весілля з Михайлом Заливакою

Шанувальники героїв шоу продовжують запитувати пару про одруження та весілля. Анна Богдан зізналась, що "на все свій час". Ймовірно, церемонія відбудеться ще не скоро.

Дівчина розповіла, що зараз їхні стосунки перебувають у цукерково-букетному періоді, у них багато романтики та побачень. Вона хотіла б вдосталь насолодитися цим часом.

Анна Богдан зазначила, що спілкується із Заливакою щодо весілля та їхніх майбутніх дітей. Але вона не хоче прямо відповідати на запитання на цю тему, бо "відчуває, що так треба".



Анна Богдан і Михайло Заливако / Фото з інстаграму Анни Богдан

Зазначимо, що раніше Анна Богдан розповідала, що не має сильного бажання вийти заміж. Але однаково мріє про красиве весілля, яке запам'ятається на все життя. Натомість Михайло Заливако зауважив, що вони вже вирішили, що на святкуванні буде не більше 15 – 20 гостей.

Також додамо, що каблучка, яку "Холостяк" вручив своїй обраниці наприкінці сезону, не була пропозицією руки й серця. Вона символізувала продовження стосунків.

Текст публікації Анни Богдан

Поки я відповім так – на все свій час. Відносини... та і в принципі життя, мають свої певні етапи. І нам хочеться ними сповна насолодитися.

Якщо описувати наші стосунки, то здається, що у нас вічний квітково-букетний період. З квітами, побаченнями й величезною купою романтичних моментів.

Ми, звичайно ж, мріємо про дітей, розмовляємо і жартуємо, якими вони будуть... Найбільше обговорюємо питання, чи будуть у малюків кучерики.

Але поки, це все, що можу розповісти. І не через те, що не хочу. А просто відчуваю, що так треба.