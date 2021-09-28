Прихильники романтичних реаліті-шоу активно стежать за життям його героїв навіть після його закінчення. Усім цікаво, чи все-таки в результаті утвориться сім'я.

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Михайло Заливако про весілля з Анною Богдан

Ведучий "Як вийти заміж" Григорій Решетник поцікавився у закоханих, коли вони вже зіграють весілля. Михайло Заливако звернувся до коханої: "Пам'ятаєш, ми говорили, що через рік, так?".

На що Анна Богдан зазначила, що на все свій час. За словами дівчини, зараз вони просто насолоджуються стосунками й нікуди не поспішають.



Анна Богдан і Михайло Заливако / Фото з інстаграму Анни Богдан

Нагадаємо, раніше Богдан також була небагатослівною на тему весілля. Вона розповідала, що зараз з Михайлом перебуває на цукерно-букетному періоді, у їхніх стосунках багато романтики, часто ходять на побачення.

Дівчина додавала, що вони з Михайлом говорять про весілля і майбутніх дітей, однак це особисті розмови. Наразі закохані отримують неабияке задоволення від часу, проведеного вдвох. Вони багато подорожують, звикають до життя разом і будують стосунки, які згодом хочуть перетворити у сім'ю.