9 выпуск "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 31 октября. Новый прямой эфир снова будет удивлять не только номерами участников, но и звездными гостями.
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Что покажут Богдан и Заливако
На 9 Прямой эфир приедут главные герои "Холостяка-11" Михаил Заливако и Анна Богдан. Они выступят на паркете и продемонстрируют танец, который готовят к своей свадьбе. Их появление в шоу ожидают немало фанатов.
Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото из инстаграма Анны Богдан
Чем еще будет удивлять 9 выпуск
- Ведущим звездного балкона станет известный шоумен Тимур Мирошниченко.
- Перед выступлениями участники будут рассказывать о своих страхах, с которыми боролись на пути к проекту.
- В воскресенье станет известно, продолжит ли участие в проекте Дмитрий Каднай, который на прошлой неделе пропустил эфир из-за коронавируса. Если на этот раз он не выступит на паркете, может покинуть шоу.
- Тема 9 выпуска – "Вечер суперхитов Океана Эльзы". Интересно, что многие фаны были удивлены этой новостью, ведь считали, что ночь будет посвящена Хеллоуину.
Что известно о возможной свадьбе Анны Богдан и Михаила Заливако
- В завершение 11 сезона "Холостяка" Михаил Заливако подарил победительнице Анне Богдан кольцо. Но оно – лишь символ продолжения отношений, а не знак предложения руки и сердца. Пара до сих пор не помолвлена.
- Все же, вопрос свадьбы влюбленные обсуждали. Они сошлись на том, что на праздновании будет 15 – 20 гостей.
- В августе Анна Богдан рассказывала, что сейчас пара находится в конфетно-букетном периоде. Свадьба состоится тогда, когда наступит время. Сейчас влюбленные никуда не спешат.
- В то же время Михаил Заливако на пост-шоу замечал, что договаривался с девушкой зарегистрировать брак через год после начала отношений.