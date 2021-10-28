9 випуск "Танців з зірками" відбудеться у неділю, 31 жовтня. Новий прямий ефір знову дивуватиме не тільки номерами учасників, але й зірковими гостями.
Дивіться також Дружина Макса Чмерковського прилетіла на "Танці з зірками" та поділилась враженнями від шоу
Що покажуть Богдан і Заливако
На 9 прямий ефір завітають головні герої "Холостяка-11" Михайло Заливако та Анна Богдан. Вони виступлять на паркеті та продемонструють танець, який готують до свого весілля. На їхню появу в шоу очікують чимало фанатів.
Михайло Заливако й Анна Богдан / Фото з інстаграму Анни Богдан
Чим ще дивуватиме 9 випуск
- Ведучим зіркового балкона стане відомий шоумен Тимур Мірошниченко.
- Перед виступами учасники розповідатимуть про свої страхи, з якими боролися на шляху до проєкту.
- У неділю стане відомо, чи продовжить участь у проєкті Дмитро Каднай, який минулого тижня пропустив ефір через коронавірус. Якщо цього разу він не виступить на паркеті, може залишити шоу.
- Тема 9 випуску – "Вечір суперхітів Океану Ельзи". Цікаво, що багато фанів були здивовані цією новиною, адже вважали, що ніч буде присвячена Геловіну.
Що відомо про можливе весілля Анни Богдан та Михайла Заливаки
- На завершення 11 сезону "Холостяка" Михайло Заливако подарував переможниці Анні Богдан каблучку. Та вона – лише символ продовження стосунків, а не знак пропозиції руки й серця. Пара досі не заручена.
- Все ж, питання весілля закохані обговорювали. Вони зійшлись на тому, що на святкуванні буде 15 – 20 гостей.
- У серпні Анна Богдан розповідала, що зараз пара перебуває у цукерково-букетному періоді. Весілля ж відбудеться тоді, коли настане час. Зараз закохані нікуди не поспішають.
- Водночас Михайло Заливако на пост-шоу зауважував, що домовлявся з дівчиною зареєструвати шлюб через рік після початку стосунків.