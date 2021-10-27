Танцівник та суддя шоу "Танці з зірками" сумував за дружиною, яка залишилась у США. Тому кохана Макса Чмерковського прилетіла до України з Лос-Анджелеса й підтримала чоловіка. Вона прийшла на 8 випуск проєкту й спостерігала за роботою коханого.

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Дружина Макса Чмерковського на "Танцях з зірками"

Пета – також танцівниця. Вона брала участь в американських "Танцях з зірками" та двічі перемагала. Як професіональна хореографиня, дружина Чмерковського оцінила рівень української версії проєкту.

Після того, як мій чоловік став суддею на українських "Танцях з зірками", я дивлюсь це шоу щотижня. В порівнянні з американською версією, український проєкт набагато технічніший, що мені дуже імпонує. Зірки більш занурені в танці, в шоу, витрачають набагато більше годин на тренування, ніж їхні американські колеги,

– наголосила Маргатройд.



Максим Чмерковський з дружиною / Фото з інстаграму Максима Чмерковського

Під час прямого ефіру Максим Чмерковський підійшов до дружини та подарував їй красивий букет квітів. Вже за лаштунками подружжя зробило спільне фото.

Танцівники обрали схожі образи. Макс позував у чорному смокінгу та білій сорочці, тоді як його кохана постала в стильному атласному жакеті. Вона зібрала волосся й зробила ефектний макіяж.



Максим Чмерковський з дружиною / Фото з інстаграму Максима Чмерковського

Зазначимо, Максим Чмерковський також порівнював американські та українські "Танці з зірками". Суддя проєкту також вважає, що в Україні "пропихають танцювальну історію" й звертають увагу на технічність. Тоді як за кордоном "Танці" – більш комерційне шоу.

Водночас у США поняття зірок також трохи інше, ніж тут, за словами хореографа. Якщо в Україні знаменитості – актори, співаки, спортсмени, то там – це "люди з історією", які з певних причин були відомими в медіа.