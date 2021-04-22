Усміхнена та щаслива: у мережі з'явилося нове фото королеви Єлизавети ІІ

У середу, 21 квітня, британській королеві Єлизаветі ІІ виповнилося 95 років. Хоч через смерть чоловіка принца Філіпа вона не ділилася новим офіційним портретом, у мережі все ж з'явився раніше неопублікований кадр Її Величності.
Фото оприлюднили представники Королівського Віндзорського кінного шоу, додавши зворушливе привітання. На світлині, яку громадськість побачила вперше, королева Єлизавета ІІ позує серед улюблених нарцисів, тримаючи за вуздечка двох розкішних коней. Вона усміхається і виглядає щасливою.
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Для зйомки Її Величність обрала стриманий аутфіт. На ній приталена стьобана куртка темно-синього кольору з накладними кишенями та картата спідниця. Завдяки жовтим смужкам низ чудово гармоніював з яскравими нарцисами на задньому тлі.
"З нагоди 95-річчя Її Величності королеви Комітет та шоу-офіс хотіли б надіслати Її Величності найкращі побажання", – йдеться в публікації.
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Як королева Єлизавета ІІ відзначила своє 95-річчя
- Через смерть принца Філіпа Її Величність порушила королівську традицію у день народження. Ані сама Єлизавета ІІ, ані Букінгемський палац, ані члени монаршої родини не ділилися її офіційними портретами та новими фото.
- Свято у період трауру за чоловіком вона провела у Віндзорському замку. Через велику втрату та пандемію коронавірусу всі публічні процесії були скасовані, однак до Єлизавети ІІ приєдналися рідні та близькі. Серед них не було принца Гаррі, який не дочекався дня народження бабусі та поспішив до Меган Маркл.
- У день свого 95-річчя Її Величність вперше після смерті Філіпа перервала мовчання та подякувала світу за підтримку в такий непростий для їхньої родини час.