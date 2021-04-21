Згідно з повідомленням представників королівської сім'ї, Єлизавета II проведе цей день у стінах Віндзорського замку. Здебільшого весь карантин королева провела там, а після виписки принца Філіпа з лікарні у березні і до сьогодні вона залишається там. До слова, саме там провів свої останні дні принц Філіп.

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"Сьогодні 95 років від дня народження королеви. Королева народилася о 2:40 ранку 21 квітня 1926 року на Брутон-стріт, 17 в районі Мейфер, Лондон. Вона була першою дитиною герцога і герцогині Йоркських, які пізніше стали королем Георгом VI і королевою Єлизаветою. Цього року Її Величність залишається у Віндзорському замку під час королівської жалоби після смерті герцога Единбурзького", – йдеться в офіційному повідомленні.

Привітання прихильників

Зважаючи на траур у сім'ї, сторінки сімей принца Вільяма та Чарльза утримуються від привітань та поширють в інстаграмі допис королівської сім'ї, наведений вище. Прихильники у коментарях у свою чергу висловлюють жаль з приводу сумної події у королівстві та бажають здоров'я Єлизаветі II:

"З днем народження, Ваше Величносте. Хай живе королева. Якнайдовших років правління!";

"З днем ​​народження, Ваша Величносте. Мені шкода, що вам доводиться проводити його при таких незвичайних обставинах і без принца Філіпа поруч з вами. Ми всі думаємо про вас сьогодні";

"Привітання з днем ​​народження нашій чудовій королеві. Всі мої думки звертаються до вас у цей непростий період";

"З днем народження нашу казкову королеву! Яка чудова її фотографія";

"З днем народження, Ваша Величносте! Сподіваюся, у вас сьогодні буде сімейна компанія".

Варто додати, що святкування Єлизавети II може пройти самотньо, оскільки королева зараз рідко контактує з рідними через пандемію коронавірусу. Навіть на похороні принца Філіпа Її Величність посадили на найбільшу відстань від усіх, тому самотній образ королеви у каплиці Святого Георгія зворушив вже усіх прихильників королівської сім'ї.



Єлизавета II на похороні принца Філіпа 17 квітня / Фото Getty Images

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