Принаймі, так стверджують інсайдери видання. З'ясувалось, що Меган зв'язалась із британською королевою за допомогою онлайн-зв'язку. Разом з нею був її син Арчі, якого королева не бачила наживо ще з осені 2019-го року, коли відвезла його у США до матері. Втім, чи був присутні Гаррі на розмові – невідомо.

До слова Не хотіла бути в центрі уваги: чому насправді Меган Маркл не прилетіла до Британії

Зокрема інсайдер видання додав, що Меган Маркл щодня зідзвонювалася з Гаррі, поки той був у Великій Британії з 11 по 20 квітня. Туди він вперше за рік прилетів, аби вшанувати пам'ять свого дідуся принца Філіпа, який помер 9 квітня. На похороні Гаррі вперше за рік також побачили у складі всієї королівської сім'ї. Дружина принца знала, що поїздка до Британії для Гаррі буде складною, тому Меган всіляко намагалася його підтримувати.

Чи була Меган Маркл на похороні?

Одразу ж після смерті принца Філіпа у мережі стало відомо, що на похорон принца Філіпа у Лондон полетить лише принц Гаррі. Меган Маркл змушена була залишитись у Монтесіто, США, оскільки лікар їй заборонив подорожувати на великі відстані через вагітність. Втім, вона знайшла спосіб, як висловити свій жаль з приводу втрати дідуся чоловіка. Вона передала королівській сім'ї особливий вінок, який складався із символічних квітів, а також записку зі співчуттями. Вінок розмістили поруч з іншими в каплиці Святого Георгія під час панахиди.



Вінок від Меган Маркл другий праворуч / Фото Getty Images