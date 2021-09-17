У такий спосіб 37-річна Оля Полякова не лише публічно підтримала Ані Лорак, яка першою розповіла про інтимні пропозиції Костянтин Меладзе, а після осуду колег – дала задній хід. Співачка хоче, щоб про харасмент говорили відкрито, адже лише так від подібних випадків можна вберегти майбутнє покоління.

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"Велика проблема й трагедія, що в нас про це ніхто не говорить. У нас навіть дівчата й жінки не розуміють різниці між харасментом і компліментом", – обурено наголосила артистка.

Мене запитують: "Чому ти це робиш?". Може тому, що в мене двоє дітей. Я сама з десяток разів стикалась з сексуальними домаганнями – і дрібними, і серйозними. Мені все одно, мене х*р заткнеш. Я це так не залишу,

– емоційно заявила Оля Полякова.

Вона додала, що про інтимну пропозицію Костянтина Меладзе мовчала 18 років. Судячи з цього, російський композитор пропонував білявці близькість в обмін на кар'єру, коли їй було лише 19 років! Однак, це не перший випадок домагань до Олі Полякової.

"Мене чіпав якийсь чоловік у тролейбусі, я дуже добре це пам'ятаю. І в школі це було, це було і в університеті, і на роботі", – пригадала співачка.

Додамо, за місяць після скандалу з Меладзе Оля Полякова розповіла, що в школі до неї чіплявся вчитель фізкультури, однак про інтимні випадки на уроках вона нікому так і не розповіла.

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