Відома українська співачка Анастасія Приходько опублікувала допис, де вирішила пояснити свою думку щодо нещодавніх заяв зірок. Знаменитість так само була під наставництвом Костянтина Меладзе, який був її продюсером.

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Анастасія Приходько про скандал навколо Меладзе

Співачка наголосила, що не хоче поливати брудом або захищати будь-яку сторону скандалу, бо й не хотіла висловлюватися про це. Її обурило тільки заяви про те, що всі артистки, які працювали з продюсером, мали погодитися на його "умови праці".

Мене зачепила фраза, що "всі були згодні на ці умови". Я не "всі", за мене розписуватися не потрібно. Особисто у мене умови були інші й узагальнювати не треба,

– наголосила Приходько.

Анастасія додала, що вона розповість свою історію тоді, коли буде готова до чергового скандалу: "Цілком можливо, це не відбудеться зовсім. А, може, це станеться дуже скоро".

Артистка зауважила, що дивно погоджуватися на умови "на екран через диван", а потім звинувачувати людину, яка її просувала. Водночас Анастасія Приходько додала, що не має на увазі Ані Лорак, бо "свічку не тримала".

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