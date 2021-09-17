Таким образом 37-летняя Оля Полякова не только публично поддержала Ани Лорак, которая первой рассказала об интимных предложения Константин Меладзе, а после осуждения коллег – дала задний ход. Певица хочет, чтобы о харассменте говорили открыто, ведь только так от подобных случаев можно уберечь будущее поколение.

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"Большая проблема и трагедия, что у нас об этом никто не говорит. У нас даже девушки и женщины не понимают разницы между харассментом и комплиментом", – возмущенно отметила артистка.

Меня спрашивают: "Почему ты это делаешь?". Может потому, что у меня двое детей. Я сама с десяток раз сталкивалась с сексуальными домогательствами – и мелкими, и серьезными. Мне все равно, меня х*р заткнешь. Я это так не оставлю,

– эмоционально заявила Оля Полякова.

Она добавила, что об интимном предложении Константина Меладзе молчала 18 лет. Судя по этому, российский композитор предлагал блондинке близость в обмен на карьеру, когда ей было всего 19 лет! Однако, это не первый случай домогательств к Оле Поляковой.

"Меня трогал какой-то человек в троллейбусе, я очень хорошо это помню. И в школе это было, это было и в университете, и на работе", – вспомнила певица.

Добавим, через месяц после скандала с Меладзе Оля Полякова рассказала, что в школе к ней приставал учитель физкультуры, однако об интимных случаях на уроках она никому так и не рассказала.

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