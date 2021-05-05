Нещодавно про домагання Константина Меладзе заявила у Росії Ані Лорак, а згодом її підтримала Оля Полякова. Вона заявила, що колись Меладзе пропонував їй інтим в обмін на просування кар'єри.

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Надія Мейхер захистила Меладзе

Артистка натомість зазначила, що всі звинувачення щодо її колишнього продюсера не варто сприймати серйозно. А слова Олі про те, що він начебто її домагався – не можуть бути правдою.

Влізати в чиюсь голову, в чиюсь уяву. У кожного вона різна, а у нас, артистів, вона взагалі бурхлива. Я її (Олю Полякову, – Showbiz 24) знаю дуже погано. Ми не дружні, у нас немає близьких стосунків. Тому я не маю права про неї щось говорити. Але точно можу сказати, що слово "домагання" і Костянтин Меладзе – абсолютно протилежні речі,

– запевнила Мейхер у російському виданні.



Надія Мейхер і Констянтин Меладзе / Архівне фото з соцмереж

Надія Мейхер припускає, що Полякова виступила на захист Лорак, аби зайвий раз попіаритись.

"Багато зірок таким чином піаряться. Так склалося життя, що сьогодні ті люди, які розуміють, як користуватися інстаграмом і своїм деяким статусом, використовують будь-яку можливість, щоб привернути до себе ще більше уваги. Я, звичайно, за Олю не буду говорити, чому вона це підхопила. Але вона, як мені здається, людина гумористична, і я не думаю, що ці слова варто сприймати серйозно", – підсумувала ексучасниця "ВІА Гри".

Надія Мейхер була в складі гурту "ВІА Гра" з 2000 по 2006 рік.

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