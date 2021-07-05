Російський співак Валерій Меладзе, який виступить на Atlas Weekend, втрутився у скандал, який спалахнув довкола його старшого брата Костянтина. Він запевнив, що 58-річний композитор з великою повагою ставиться до жінок, тому не може пропонувати інтим в обмін на кар'єру.
До теми Оля Полякова вперше розповіла про домагання від вчителя
"Він такий скромний, інтелігентний і так трепетно ставиться до жінок. Він може написати жінці вірші, може зробити гарний вчинок, але натякати, що він хоче чогось в обмін на щось...", – поділився Валерій Меладзе.
Він переконаний, що Ані Лорак розповіла про непристойні пропозиції Костянтина Меладзе для того, аби помститися. Все через те, що свого часу продюсер не став продовжувати співпрацю з нею.
Натомість коментуючи заяву Олі Полякової, Валерій Меладзе не підбирав слів. Співак наголосив, що знає українську зірку, однак не може назвати її виконавицею. Він присоромив її та порівняв з російським шоуменом Сергієм Звєрєвим.
Це фрік, а не виконавиця, мені здається. Полякова запам'яталася мені тим, що вона ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові, як Сергій Звєрєв,
– випалив Меладзе.
Артист переконаний, що співачки зізнаються про домагання з боку його брата для того, аби пропіаритись, хоч насправді заплямовують свою репутацію. "Це тупе тиражування того, що десь прокотило вже. Навіщо зараз піаритися на моєму братові? Я думаю, до них чіплялася величезна кількість чоловіків", – завершив Валерій Меладзе.
Що відомо про скандал довкола Костянтина Меладзе
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Слідом за Ані Лорак Оля Полякова заявила, що Меладзе пропонував їй інтим в обмін на кар'єру. Тоді вона звернулася з проханням до зіркових колег, аби ті "дозволили правді звучати".
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Ексучасниця "ВІАГри" Тетяна Найник також розповіла про залицяння Костянтина Меладзе. Артистка, яка була в складі гурту всього вісім місяців, пригадала, як роздягалася до білизни в його присутності й сідала йому на коліна.
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Натомість Анастасія Приходько залишилась в хороших стосунках з колишнім продюсером. Вона не отримувала від нього пропозицій сексуального характеру.
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На захист Меладзе у секс-скандалі стала й колишня учасниця "ВІАГри" Надія Мейхер. За її словами, "домагання і Костянтин Меладзе – абсолютно протилежні речі", а в Олі Полякової, як і в усіх артистів, "бурхлива уява".