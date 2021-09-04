Українська співачка Оля Полякова поділилась новими деталями конфлікту з Валерієм Меладзе. Вона зізналась, що співак не вибачився за те, що називав її "фріком".
До слова Нас штормить, – Оля Полякова зізналась про кризу в стосунках з чоловіком
Мені передали, що він сказав одному з продюсерів, що він шкодує, але мені не телефонував. Я думаю, що з часом ми, можливо, помиримося, але ми й не сварилися,
– зізналась Оля Полякова.
Виконавиця додала, що вона б не хотіла, щоб артисти самостверджувалися чиїмось коштом.
"Я за те, щоб люди одне одного не знецінювали. Іноді й артисти, і люди взагалі знецінюють одне одного, щоб якось піднестися. Але не можна давати себе ображати. Дівчата, не мовчіть – одразу бийте в пику, – сказала б моя Аліса", – додала співачка.
Що відомо про скандал Полякової з Меладзе
- Усе почалося з того, що Оля Полякова публічно підтримала Ані Лорак, яка раніше звинуватила Костянтина Меладзе у домаганнях. Однак після цього на його захист натомість стали Надія Мейхер та Анастасія Приходько.
- Згодом на звинувачення у домаганнях відповів брат Костянтина Меладзе – Валерій. Він заявив, що Оля Полякова просто хоче пропіаритись, а також назвав її "фріком", а не виконавицею.
- "Королева ночі" мовчати не стала. Вона записала відеозвернення, у якому поцікавилась, коли Валерій Меладзе оголосить власну позицію щодо збройної агресії Росії проти України.
- Тоді Полякова "залишила питання відкритим", однак конфлікт вщух. Також зірка повідомляла, що просто хотіла всім донести меседж – не варто мовчати, коли ображають.