Українська співачка Оля Полякова поділилась новими деталями конфлікту з Валерієм Меладзе. Вона зізналась, що співак не вибачився за те, що називав її "фріком".

До слова Нас штормить, – Оля Полякова зізналась про кризу в стосунках з чоловіком

Мені передали, що він сказав одному з продюсерів, що він шкодує, але мені не телефонував. Я думаю, що з часом ми, можливо, помиримося, але ми й не сварилися,

– зізналась Оля Полякова.

Виконавиця додала, що вона б не хотіла, щоб артисти самостверджувалися чиїмось коштом.

"Я за те, щоб люди одне одного не знецінювали. Іноді й артисти, і люди взагалі знецінюють одне одного, щоб якось піднестися. Але не можна давати себе ображати. Дівчата, не мовчіть – одразу бийте в пику, – сказала б моя Аліса", – додала співачка.

Оля Полякова й справді є тою співачкою, яка ніколи не мовчить, коли чує критику у свій бік. Нещодавно вона емоційно відреагувала на негативні коментарі фанів про її виступи до Дня Незалежності.

Що відомо про скандал Полякової з Меладзе