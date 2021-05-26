Після заяв про пропозиції інтиму від Костянтина Меладзе Оля Полякова вирішила провести бесіду з професіоналом. Вона поговорила з гендерною експерткою Наталією Пашко й вперше розповіла про домагання у школі.

До слова Оля Полякова приголомшила яскравим образом у вінку посеред кульбаб: фото

Оля Полякова про сексуальні домагання

Знаменитість розповіла, що це сталося, коли вона навчалась у школі. Оля Полякова впевнена, що така ситуація може спіткати кожну жінку.

Помацав вчитель фізкультури, і думаєш: "Він помацав мене, чи це мені здалося? Напевно здалося". А потім на наступному уроці він підсаджує тебе, і якось пальцем лізе тобі не туди. І ти знову думаєш: "Ні, здалося, ну не може ж такого бути, це ж дорослий. Я собі вигадала",

– зізналась співачка.

Оля Полякова поділилась, що після цього пішла до мами, яка була лікарем, і попросила зробити звільнення від уроків фізкультури. Так дівчина рік не ходила на ці заняття, однак нікому не розповіла про те, що сталося.

Про Меладзе та Ані Лорак

Оля Полякова додала, що її дуже обурює, коли жінки зізнаються про домагання й зустрічаються з хвилею критики в мережі.

Я по-жіночому підтримала Ані Лорак, тому що в моєму житті теж була подібна ситуація. Але вона під серйозним соціальним тиском відмовилася від своїх слів, і сказала, що все перекрутили журналісти. Хоча що там перекручувати, якщо все було в прямій мові. Її ж не підтримав ніхто з колег.

"Я була єдиною, і Найник Тетяна підтримала, бо теж розповіла про це. Всі решта, бажаючи обілити або виокремити себе з цієї ситуації, говорили: "Що ви, я не така, мені ніколи не можна навіть такого запропонувати". Хоча ці люди в приватних бесідах зовсім інакше говорять і зовсім інші речі розповідають", – підкреслила Оля Полякова.

Зірка пояснила, чому сама так довго не розповідала про пропозиції інтиму від Костянтина Меладзе.

Мені закидають: "Чому ти розповіла про це через 15 років?" А кому я мала розповісти про це 15 років тому? Ви мене зараз не слухаєте! Я розповіла про це рік тому у Гордона, про це ніхто не написав,

– наголосила співачка.

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