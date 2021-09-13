MELOVIN зізнався, що 6 років зустрічався хлопцем

Епатажний український виконавець MELOVIN зізнався, що зустрічався з хлопцем протягом 6 років. Увесь цей час закохані приховували стосунки. Артист боявся, що хтось дізнається. Однак зараз пара вже не разом.

MELOVIN тепер не боїться публічних зізнань щодо своєї орієнтації та почуттів, які можуть виникати як до дівчат, так і до хлопців.

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Стосунки MELOVIN з хлопцем

У відвертій розмові з Катею Осадчою артист зізнався, що був у стосунках з хлопцем протягом шести років. Але зараз вони вже не разом. За словами MELOVIN, причиною розставання стала криза в стосунках.

Я людина бурлеску, мені потрібна завжди якась емоція. Якщо все дуже спокійно, мені хочеться скандалу. Якщо щось дуже скандальне, мені хочеться спокою. Дуже неоднозначний,

– зазначив співак.

Також виконавець зізнався, що зараз ні з ким не зустрічається. Хоча після камінг-ауту йому активно пишуть жінки та чоловіки. Натяки на романтичні стосунки є, однак наразі MELOVIN не розпочинає щось тривале.

Камінг-аут MELOVIN