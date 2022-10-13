Тема легалізації одностатевих шлюбів спалахнула в мережі після твіту бойової медикині Аліси Сарнатської. Вона розповіла, що її друга-військового не пустили в реанімацію до хлопця, бо вони не родичі. Дівчину підтримав MELOVIN, який єдиний в українському шоу-бізі наважився на камінг-аут. На його бік стала й Анастасія Федорова.

Важливо Діставайте вила, – MELOVIN виступив за одностатеві шлюби й розповів про військових ЛГБТ

Як дружина міністра Федорова підтримала MELOVIN

Звичайно ж, після поста з проханням легалізувати в Україні одностатеві шлюби частина фоловерів накинулися на співака з хейтом і докорами:

"Такі питання можна врегулювати по-іншому, а не відразу шлюби легалізовувати. Під шумок хочете узаконити цей шизофренізм";

"Традиція і порядок! Лише так";

"Якщо чесно, це все дурня. Живу і дивуюся, як ми люди кожного дня деградуємо і деградуємо все більше";

"Ні, я за традиційні цінності. Непотрібно нам це лайно, в дитини має бути тато і мама, або тільки тато, тільки мама, а не два тати";

"Не підтримувала, не підтримую і не підтримуватиму! До психолога! А краще до психіатра гоу".

"Моя думка, "гей" та "п*дар" – це дві абсолютно різні речі, бо для останнього не треба бути в ЛГБТ-спільноті. І це дуже видно по людях з жовчю в коментарях", – звернулася Анастасія Федорова до коментаторів.

Я знаю чудових людей-гомосексуалістів та багато п*дорів, які є натуралами. Сором та середньовіччя так думати. Вільна країна – це коли кожен може бути собою. А якщо тебе так сильно турбує чийсь вибір партнера, то почни з психотерапевта саме ти, а не лізь зі своїм осудом,

– різко додала Анастасія Федорова.

Дружина Федорова підтримала MELOVIN / Фото з інстаграм-сторіс Анастасії