Тема легализации однополых браков разгорелась в сети после твита боевой медикини Алисы Сарнатской. Она рассказала, что ее друга-военного не пустили в реанимацию к парню, потому что они не родственники. Девушку поддержал MELOVIN, который единственный в украинском шоу-бизе отважился на каминг-аут. На его сторону встала и Анастасия Федорова.
Важно Доставайте вилы, – MELOVIN выступил за однополые браки и рассказал о военных ЛГБТ
Как супруга министра Федорова поддержала MELOVIN
Конечно же, после поста с просьбой легализовать в Украине однополые браки часть фолловеров набросились на певца с хейтом и упреками:
- "Такие вопросы можно урегулировать по-другому, а не сразу браки легализовывать. Под шумок хотите узаконить этот шизофренизм";
- "Традиция и порядок! Только так";
- "Если честно, это все глупость. Живу и удивляюсь, как мы люди каждый день деградируем и деградируем все больше";
- "Нет, я за традиционные ценности. Не нужно нам это дерьмо, у ребенка должен быть папа и мама, или только папа, только мама, а не два папы";
- "Не поддерживала, не поддерживаю и не буду поддерживать! К психологу! А лучше к психиатру гоу".
"Мое мнение, "гей" и "п*дар" – это две совершенно разные вещи, потому что для последнего не нужно быть в ЛГБТ-сообществе. И это очень видно по людям с желчью в комментариях", – обратилась Анастасия Федорова к комментаторам.
Я знаю замечательных людей-гомосексуалов и много п*даров, которые являются натуралами. Стыд и средневековье так думать. Свободная страна – это когда каждый может быть собой. А если тебя так сильно беспокоит чей-то выбор партнера, то начни с психотерапевта именно ты, а не лезь со своим осуждением,
– резко добавила Анастасия Федорова.
Жена Федорова поддержала MELOVIN / Фото из инстаграм-сторис Анастасии
- Напомним, MELOVIN регулярно поддерживает ЛГБТ-сообщество, а организация KyivPride назвала его каминг-аут на Atlas Weekend ЛГБТ+ событием 2021 года.
- Из-за своих взглядов артист не раз ссорился с коллегами по шоу-бизу. Едва ли не самым громким был его скандал с Ириной Федишин, которая убеждена, что гомосексуальность – "это большой грех" и саморазрушение.
- Тогда певец отреагировал так: "Ну дура дурой". Он также отмечал, что в свободной демократической стране нет места гомофобии, и советовал Федишин "взять свои грехи в свои маленькие ладошки и уйти в лес".