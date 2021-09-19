За день до Маршу рівності, 18 вересня, громадська організація KyivPride влаштувала урочисту церемонію нагородження KyivPride Awards 2021.

До теми MELOVIN зізнався, що 6 років зустрічався з хлопцем

На заході вручили статуетки:

ЛГБТ+ подія року – камінг-аут MELOVIN ;

; союзниці ЛГБТ+ року – Тетяні Микитенко;

ЛГБТ+ активістці року – Дзвениславі Щербі;

квір блогеру року – Едварду Різу;

витвору квір-мистецтва року – фільму "Будьмо, Гей! Діалоги про гідність";

ЛГБТ+ медіа – StarLightMedia.

Учасник "Танців з зірками" особисто з'явився на церемонії й виголосив мотиваційну промову. У ній співак нагадав, що про його бісексуальність батько дізнався з телевізора – під час камінг-ауту на сцені Atlas Weekend.

Розумію страх багатьох артистів, багатьох публічних людей бути відкритими. Те, яке щастя і свободу я здобув всередині, я хочу побажати кожному українцю. Я дуже радий, що ми живемо в той час, коли важливо бути сміливим і хоробрим,

– заявив MELOVIN зі сцени.

Для перегляду промови гортайте до п'ятого відео

MELOVIN нагородили за камінг-аут на Atlas Weekend / Фото з фейсбуку KyivPride

MELOVIN нагородили за камінг-аут на Atlas Weekend / Фото з фейсбуку KyivPride

Як шоу-бізнес відреагував на камінг-аут MELOVIN