Аби реабілітуватися за провальне суддівство на Євробаченні-2022 від України Ірина Федишин дала інтерв'ю блогерці Аліні Доротюк, але вийшло тільки гірше. Журналістка поставила співачці гостре запитання про ЛГБТ-спільноту, а вона видала про "важкий гріх". Тут уже не стрималися не лише інтернет-користувачі, а й артисти.

Як відзначилася Ірина Федишин "Це великий гріх, вони себе руйнують": Федишин оскандалилась черговою заявою про ЛГБТ-спільноти

Реакція MELOVIN

Трохи гомофобії та "руйнування". Гомофобії у вільній та демократичній країні місця немає. Ми не в Московії, пані Ірино Федишин,

– дорікнув співак в інстаграм-сторіс.

Скриншот з інстаграму MELOVIN

Тут варто додати, що MELOVIN – єдиний артист українського шоу-бізу, який здійснив камінг-аут. Сталося це в липні минулого року на музичному фестивалі Atlas Weekend. Наприкінці виступу співак несподівано поцілував спершу дівчину, а потім – хлопця. Так він на всю країну заявив, що бісексуал, а отже, представник ЛГБТ-спільноти, яку Федишин вважає "руйнуванням".

Реакція Анастасії Приходько

Співачка нагадала Ірині Федишин, що 0 балів для Польщі на Євробаченні-2022 вона виправдовувала аполітичністю конкурсу, оцінюючи нібито лише мистецтво, але не змогла проігнорувати гендерну ідентичність учасників.

"А ось у чому "ізюм". Через геїв все! І на конкурсі вона бачила їх багато. Ну, ніколи я не бачила, щоб людина себе власноруч так швидко закопувала. Це що натяк на поляків? А якщо й так, ти тоді кажеш "то не політичний конкурс, треба голосувати за мистецтво", а тепер "за геїв не голосую", – висловилася Приходько у фейсбуці.