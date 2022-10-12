Український співак MELOVIN зізнався про нетрадиційну орієнтацію ще минулого року. Відтоді він активно підтримує ЛГБТ-спільноту.

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MELOVIN розповів про військових ЛГБТ

Днями виконавець опублікував скриншот з поста бойової медикині Аліси Сарнатської. Вона розповіла про проблеми військових, що належать до ЛГБТ-спільноти. Аліса написала про військового, якого не пускають до хлопця в реанімацію, а також загиблу медикиню, жінка якої може залишитися без дитини.

Мого друга військового не пускають до його хлопця в реанімацію, тому що вони не родичі. Загинула військова медичка й у її дружини можуть забрати семирічну дочку, адже за документами – це чужа дитина. Разом із сотнями тисяч людей я чекаю на закон про одностатеві шлюби,

– поділилась Аліса.



Проблеми військових ЛГБТ / Фото з інстаграму співака

MELOVIN закликав легалізувати одностатеві шлюби

Співак підтримав військових ЛГБТ та звернувся до президента Зеленського з проханням легалізувати одностатеві шлюби. Він підкреслив, що це на часі.

Не на часі? Дай Всесвіт та Боже розуму! Розумію, що це довгий процес! Але я стояв і буду стояти поруч свободи людей та народу! Бо свобода – це Україна! Це моя держава, і я всередині усіх процесів! Давайте, запалюйте вогнище та діставайте свої вила!

– написав MELOVIN

"Продовжуйте мені завалювали дірект! Ви пахнете червоною площею! Ви! Радикальні пабліки типу "околофутболу". Продовжуйте паплюжити свій рід та бажати мені смерті! Чекаю на кожного! В мене яйця більші, аніж у вас! За свободу та щастя народу і вмерти не страшно! Пане Зеленський, президенте, вільної та незалежної країни! Пора! На часі!" – додав артист.

Зауважимо, українці кілька місяців тому створили петицію із закликом дозволити одностатеві шлюби. Вона набрала потрібну кількість підписів, тому Зеленський вже розглядав прохання людей. Президент підкреслив, що закони про шлюб ґрунтуються на Конституції, яку не можна змінювати в час війни. Однак уряд працює над додатковими потребами про права й свободи людини.

Як ще MELOVIN виступав на підтримку ЛГБТ