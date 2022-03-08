Відомий український артист MELOVIN розповів, як дізнався про війну. Він зізнався, що не спав всю ніч, тому одним з перших почув вибухи.

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Як MELOVIN дізнався про війну

В ніч з 23 го на 24 лютого я не спав. Я відкрив подарунок від своїх фанатів, та збирав великий Lego рояль всю ніч. Перший вибух я почув 1:53 та написав про це в чат своїй команди! Мене заспокоїли, та ніхто цьому не надав значення. О 5:57 другий вибух, від якого почали тремтіти вікна! Ряд сильних вибухів та гучний свист!

– розповів співак.

Вже цього разу його команда також почула вибухи та прочитали у новинах про те, що Росія цинічно вторглась на територію України, називаючи це так званою "миротворчою місією".

"Але це брехня! Нас немає від кого захищати та рятувати! Але ні, вже є! Від агресії Росії! Під ранок ми почали швидко збирати свої речі. Забрав із собою свого кота, та о 8 ранку виїхали до Львова! Те, що ми бачили на вулиці не вкладалося у нас в голові! Люди були в паніці, тисячі машин, багатокілометрові затори, черги, щоб заправити машину", – розповів MELOVIN.

Я російськомовна людина, народився в Одесі, навчався в українській школі! Мене ніхто не притісняє! Я люблю свою країну! І мені не потрібен Путінський "мирний" режим. Він вбиває своїх друзів та мою націю!

– додав виконавець.



MELOVIN / Фото пресслужби

Нова пісня MELOVIN

Знаменитість переїхав до Львівської області. Там він зняв відео на нову пісню "Не зволікай". На меті артист має підняти дух народу.

MELOVIN – "Не зволікай": дивіться відео онлайн

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