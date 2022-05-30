MELOVIN уже провел несколько концертов в Европе и принял участие в масштабном событии – благотворительном телемарафоне Save Ukraine — #StopWar, на котором собирали средства для закупки оборудования для больниц. Молодой артист выступил после Святослава Вакарчука, исполнив свою лирическую композицию "Не зволікай", выпущенную в первый месяц полномасштабной войны.

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В конце MELOVIN объявил:

Украина – свободное, смелое, современное и демократическое государство! Украина уважает права ЛГБТ-сообщества! Мы единые!

– заявил артист.

В центре Берлина артиста поддержали громкими аплодисментами, а среди толпы развернули еще один флаг ЛГБТ. В комментариях под видео в инстаграмме люди оставили свои благодарные комментарии:

"Гордость!";

"Супер! Единственное, что болит, так это причина марафона. Ты достойно представил Украину и как артист, и как представитель ЛГБТ. Слава Украине";

"Свободный, храбрый, с огромным любящим сердцем! Ты невероятный, Мэл";

"Да. Нормальный свободный мир, к которому принадлежит Украина, где люди уважают друг друга";

"Своим выступлением на весь мир заявил, что Украина – толерантное государство с европейскими ценностями. От решительного шага на Атласе на всю Украину – к иконе толерантности нашего государства на весь мир в Германии. Невероятная гордость!";

"Люблю тебя! Спасибо за свободу во всем!";

"Аплодирую стоя! Смотрела выступ и когда ты показал флаг ЛГБТ, аж внутри кровь закипела".

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Когда MELOVIN впервые поднял флаг ЛГБТ

Украинский исполнитель совершил свой каминг-аут на фестивале Atlas в 2021 году в Киеве. В конце выступления он неожиданно поцеловал сначала девушку, а затем – парня. После этого певец окутал себя радужным флагом ЛГБТ.

Событие получило немалую огласку, ведь это транслировалось на телеканале M1, хотя на этом моменте режиссеры включили рекламу. Это первый в истории украинского шоу-бизнеса каминг-аут. Впоследствии MELOVIN рассказал, что имел отношения с парнем около 6 лет. Но однажды он отважился рассказать родителям об этом, сказав, что ему нравятся и парни, и девушки. Через несколько месяцев общественная организация KyivPride наградила MELOVIN статуэткой ЛГБТ+событием 2021 года.