Принц Гаррі та Меган Маркл вперше за два роки з'явилися разом із королівською сім'єю на службі подяки. Це була їхня друга поява після візиту параду Trooping the Color.

Важливо Перша зустріч: принц Гаррі й Меган Маркл познайомили доньку з Єлизаветою II

Герцоги Сассекські прибули під собор на кареті. Меган Маркл одягнула лаконічну білу сукню з капелюшком, а Гаррі – чорний смокінг з нагородами на жакеті. Пара поводила себе стримано, втім, викликала овації у прихильників неподалік них. Вони привітались зі священнослужителем і зайшли в собор, міцно тримаючись за руки.

Слідом за ними приїхала Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Герцогиня Кембриджська одягнула лимонне пальто та капелюшок, принц Вільям теж обрав смокінг.

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Додамо, що урочисті святкування з нагоди 70-ї річниці правління Єлизавети II Лондон проводитиме з 2 по 5 червня. Усе розпочалось 2 червня з традиційного військового параду в центрі Лондона Trooping the Colour, слідом за яким відбувся проліт сучасних та історичних літаків. Щодо інших урочистих заходів, то також вуличні вечірки та концерти біля стін Букінгемського палацу. Зокрема вже відбувся захід, на якому королева з Віндзора символічно запалила "Дерево дерев", що розташоване у Букінгемському палаці. Її Величність керувала освітленням головного маяка у Віндзорському замку.

Особливий "статус" Меган Маркл та принца Гаррі