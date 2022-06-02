Урочисті святкування з нагоди ювілею Лондон проводитиме з 2 по 5 червня. Усе розпочалось з традиційного військового параду в центрі Лондона Trooping the Colour, слідом за яким відбувся проліт сучасних та історичних літаків.

До слова Платиновий ювілей: на честь 70-ї річниці коронації Єлизавети II випустили новий портрет

Зверніть увагу: рівно 70 років тому, 2 червня 1953 року, Єлизавета Віндзор зійшла на престол та її стали називати Єлизаветою II. 6 лютого 1952 року помер її батько – король Георг VI, тому королева стала першим британським монархом, яка подолала рубіж у 70 років правління.

Гості параду Trooping the Colour 2022

На площі були присутні десятки тисяч запрошених гостей, серед яких можна було побачити Бориса Джонсона та його кохану Керрі. На каретах також посеред площі проїхались окремо Кейт Міддлтон з Каміллою Корнуольською, а також діти Кейт – принци Джордж та Луї і принцеса Шарлотта.

В іншій кареті їхала сім'я принца Едварда – наймолодшого сина Єлизавети II.

Спадкоємець престолу принц Чарльз, найстарший син Єлизавети II, а також її внук принц Вільям і донька принцеса Анна були присутні серед учасників параду – валлійської гвардії на конях.

На балконі згодом зібрались усі представники королівської родини разом з Єлизаветою II. Королева з кузеном герцогом Кентським вийшли першими.

Згодом до неї приєднались принц Чарльз, Кейт Міддлтон, принц Вільям, їхні діти, принцеса Анна з сім'єю та принц Ендрю з сім'єю. Додамо, що нікого із сім'ї принца Ендрю, який потрапив у секс-скандал та відмовився від королівських обов'язків, не було. Також на балконі не були принц Гаррі з Меган Маркл, щоправда, на самому святі вони десь були присутні. Усі спостерігали за традиційним парадом повітряної оборони, які запустили в небо фарби у кольорах Великої Британії.



Королівська сім'я на балконі Букінгемського палацу / Скриншот з відео

Щодо інших урочистих заходів, то також на наступні дні заплановані церковна служба, вуличні вечірки та концерти біля стін Букінгемського палацу.