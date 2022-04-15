Подружжя не прилетіло на поминальну службу за принцом Філіпом, однак вирішило зустрілися з королевою під час офіційного візиту до Нідерландів. Перед тим, як вирушити на відкриття Invictus Games, пара зустрілася з Єлизаветою II та принцом Чарльзом у Віндзорському замку.

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Меган Маркл і принц Гаррі зустрілися з королевою

Зустріч була секретною. За інформацією ЗМІ, подружжя помітили дорогою до Віндзорського замку 14 квітня, у Великий четвер. Пара прямувала до офіційної резиденції королеви, де зараз також перебуває батько Гаррі – принц Чарльз разом з дружиною Каміллою.

Діти Меган і Гаррі – Арчі та Елізабет залишилися в США. Її Величність ще жодного разу не зустрічалася з онукою.

Королівський палац наразі не давав коментарів щодо цієї зустрічі. Невідомо, чи подружжя прилетіло приватним літаком, чи комерційним рейсом. Ймовірно, Гаррі та Меган пробули у Великій Британії лише декілька годин і зараз вже в Нідерландах.

Нагадаємо, Меган Маркл востаннє бачила королеву на службі на честь Дня Співдружності 8 березня 2020 року. Гаррі прилітав у Велику Британію в липні минулого року. Тоді він брав участь у відкритті пам'ятника принцесі Діані.

Наразі подружжя живе в Сполучених Штатах Америки й не планує повертатися до Великої Британії.