Нещодавно принц Гаррі та Меган Маркл таємно зустрілися з Єлизаветою II і принцом Чарльзом у Віндзорському замку. Тоді подружжя пообіцяло, що вже зовсім скоро повернеться з правнуками Її Величності – Арчі та Лілібет.

Важливо Меган Маркл і принц Гаррі вперше за 2 роки таємно зустрілись з королевою, – ЗМІ

Королева запросила принца Гаррі та Меган Маркл

У червні Її Величність відзначатиме платиновий ювілей правління. Якщо закохані таки приймуть запрошення королеви, то їх можна буде побачити на багатьох сімейних заходах, зокрема виході на балкон Букінгемського палацу та на службі подяки в соборі Святого Павла.

Однак вони не зможуть відігравати в цих заходах центральну роль, оскільки склали королівські обов'язки та офіційно вийшли з монаршої родини.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty Images

Нагадаємо, королева Єлизавета II вже не відвідуватиме заходи так часто, як робила це раніше. Це пов'язано з проблемами з мобільністю. Її Величність рідко з'являтиметься на публіці.