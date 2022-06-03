Подружжя Гаррі та Меган відійшло від королівської родини, але таки прибуло до Лондона на урочисте святкування 70-річчя коронації Єлизавети II. Вони взяли з собою і донечку Лілібет, яку назвали на її честь.

Читайте також Королева запалила "Дерево дерев" у Букінгемському палаці: атмосферні кадри

Принц Гаррі та Меган познайомили доньку з королевою

Після всіх урочистостей Єлизавета II запросила родичів на приватне застілля у Віндзорському замку. Цей захід залишили поза об'єктивами. На нього запросили й Меган Маркл та принца Гаррі. Повідомляють, що під час трапези подружжя вперше показало доньку Лілібет королеві.

Джерело в королівському палаці стверджує, що пара підтримує теплі стосунки з Єлизаветою II. Момент її зустрічі з Лілібет був дуже зворушливим.

Завтра, 4 червня, Лілібет Діана святкуватиме перший день народження. У ЗМІ повідомили, що воно пройде у Фрогмор-котеджі, де раніше жили Меган та Гаррі. Однак жодних урочистостей чи фото зі свята не очікують – подружжя не хоче затьмарити Єлизавету II та 70-річчя її правління. Пара хоче бути якнайскромнішими під час поїздки. Це було помітно вчора – вони не вийшли на балкон та практично не з'являлись на камерах.

Яким було святкування 70-річчя правління королеви