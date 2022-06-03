Подружжя Гаррі та Меган відійшло від королівської родини, але таки прибуло до Лондона на урочисте святкування 70-річчя коронації Єлизавети II. Вони взяли з собою і донечку Лілібет, яку назвали на її честь.
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Принц Гаррі та Меган познайомили доньку з королевою
Після всіх урочистостей Єлизавета II запросила родичів на приватне застілля у Віндзорському замку. Цей захід залишили поза об'єктивами. На нього запросили й Меган Маркл та принца Гаррі. Повідомляють, що під час трапези подружжя вперше показало доньку Лілібет королеві.
Джерело в королівському палаці стверджує, що пара підтримує теплі стосунки з Єлизаветою II. Момент її зустрічі з Лілібет був дуже зворушливим.
Завтра, 4 червня, Лілібет Діана святкуватиме перший день народження. У ЗМІ повідомили, що воно пройде у Фрогмор-котеджі, де раніше жили Меган та Гаррі. Однак жодних урочистостей чи фото зі свята не очікують – подружжя не хоче затьмарити Єлизавету II та 70-річчя її правління. Пара хоче бути якнайскромнішими під час поїздки. Це було помітно вчора – вони не вийшли на балкон та практично не з'являлись на камерах.
Яким було святкування 70-річчя правління королеви
- 2 червня королева Великої Британії святкувала ювілей – 70 років правління країною. У цей день монарша родина показала нове фото Єлизавети II. Святкування продовжаться аж до 5 червня.
- Торжество розпочалось з традиційного військового параду в центрі Лондона Trooping the Colour, після якого відбувся проліт сучасних та історичних літаків.
- На святкування прибуло безліч британців та гостей параду: Борис Джонсон з дружиною, Кейт Міддлтон з дітьми й герцогиня Камілла, сім'я принца Едварда. Принц Чарльз, Вільям і принцеса Анна були присутні серед учасників параду – валлійської гвардії на конях. Згодом вся родина зібралась на балконі, окрім Меган Маркл та принца Гаррі.
- Ввечері того самого дня Єлизавета II запалила "Дерево дерев" у Букінгемському палаці. Її Величність керувала освітленням головного маяка у Віндзорському замку. Цього вечора у Сполученому Королівстві та Співдружності запалили понад 3 тисячі маяків.