Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года явились вместе с королевской семьей на службе благодарности. Это было их второе появление после посещения парада Trooping the Color.
Важно Первая встреча: принц Гарри и Меган Маркл познакомили дочь с Елизаветой II
Герцоги Сассеки прибыли под собор на карете. Меган Маркл надела лаконичное белое платье со шляпкой, а Гарри – черный смокинг с наградами на жакете. Пара вела себя сдержанно, впрочем, вызывала овации у поклонников неподалеку от них. Они поздоровались со священнослужителем и вошли в собор, крепко держась за руки.
Следом за ними приехала Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Герцогиня Кембриджская надела лимонное пальто и шляпку, принц Уильям тоже выбрал смокинг.
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Добавим, что торжественные празднования по случаю 70-летия правления Елизаветы II Лондон будут проводить со 2 по 5 июня. Все началось 2 июня с традиционного военного парада в центре Лондона Trooping the Colour, вслед за которым последовал пролет современных и исторических самолетов. Что касается других торжественных мероприятий, то уличные вечеринки и концерты у стен Букингемского дворца. В частности, уже состоялось мероприятие, на котором королева из Виндзора символически зажгла "Дерево деревьев", расположенное в Букингемском дворце. Ее Величество руководило освещением главного маяка в Виндзорском замке.
Особый "статус" Меган Маркл и принца Гарри
- С 2018 года, когда женился внук Елизаветы II, изменилось многое – принц Гарри и Меган уже давно не представляют монаршую семью Великобритании, ведь в начале 2020 года они отказались исполнять королевские обязанности. Семья переехала жить в Калифорнию, США, где воспитывает маленького сына Арчи и дочь Лилибет.
- Из-за пандемии коронавируса Меган Маркл 2 года не прилетала в Великобританию к родным принцам Гарри. Лишь сам принц несколько раз бывал в Лондоне, чтобы попасть на похороны дедушки принца Филиппа и открыть памятник матери Диане.
- Но недавно, в апреле 2022 года, пара вместе как будто бы впервые за долгое время тайно встретилась с Елизаветой II. Там же королева пригласила внука с невесткой присутствовать на балконе Букингемского дворца.