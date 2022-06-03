Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года явились вместе с королевской семьей на службе благодарности. Это было их второе появление после посещения парада Trooping the Color.

Важно Первая встреча: принц Гарри и Меган Маркл познакомили дочь с Елизаветой II

Герцоги Сассеки прибыли под собор на карете. Меган Маркл надела лаконичное белое платье со шляпкой, а Гарри – черный смокинг с наградами на жакете. Пара вела себя сдержанно, впрочем, вызывала овации у поклонников неподалеку от них. Они поздоровались со священнослужителем и вошли в собор, крепко держась за руки.

Следом за ними приехала Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Герцогиня Кембриджская надела лимонное пальто и шляпку, принц Уильям тоже выбрал смокинг.

Читайте также Королева Великобритании отмечает юбилей: кого можно было увидеть на параде

Добавим, что торжественные празднования по случаю 70-летия правления Елизаветы II Лондон будут проводить со 2 по 5 июня. Все началось 2 июня с традиционного военного парада в центре Лондона Trooping the Colour, вслед за которым последовал пролет современных и исторических самолетов. Что касается других торжественных мероприятий, то уличные вечеринки и концерты у стен Букингемского дворца. В частности, уже состоялось мероприятие, на котором королева из Виндзора символически зажгла "Дерево деревьев", расположенное в Букингемском дворце. Ее Величество руководило освещением главного маяка в Виндзорском замке.

Особый "статус" Меган Маркл и принца Гарри