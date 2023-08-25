Я про тебе мріяла, – Маша Єфросиніна ніжно звернулася до сина у його день народження

Син ведучої Маші Єфросиніної святкує день народження. Олександру сьогодні виповнилося 9 років. Зіркова мама зворушливо привітала його в соцмережі.

Єфросиніна лише нещодавно повернулася з сином до України. Виявляється, все було заплановано, щоб Сашко зустрівся з татом-військовим Тимуром Хромаєвим.

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А 25 серпня син ведучої святкує 9-те день народження. Маша Єфросиніна присвятила йому ніжний допис у соцмережах.

Як я про тебе мріяла! Вже дев'ять років, як моя мрія – реальність! З Днем Народження, найдобріший хлопчик в світі!,

– написала зірка.

Єфросиніна показала рідкісне фото підрослого сина. Фани написали, що хлопчик схожий на свою маму.



Син Маші Єфросиніної / Фото з її інстаграму

Цікаво, що лише кілька днів тому Маша публікувала відео, як їде додому з сином. Ймовірно тоді вона знала, що Тимур теж незабаром приїде у Київ. 20 серпня Сашко нарешті побачив тата-військового. Схоже, що сім'я проведе іменини Сашка разом.

Зіркові колеги та шанувальники Єфросиніної теж долучилися до привітань. У коментарях вони побажали хлопчику здоров'я та миру:

"Ура! Нехай солодкий іменинник буде щасливим та здоровим".

"Вітання імениннику! Миру, здоров'я та хороших друзів!"

"З Днем народження! Щасливого дитинства, мирного неба!"

"Вітаємо красунчика Олександра з його 9 роком життя! Нехай зростає таким же гарним, розумним та добрим хлопчиком! Ви – найкращі батьки!"

"Вітаємо Сашка! Машунька обіймає і чекає на пікнік!"

"З днем народження омріяного хлопчика ! Він нереальний".

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