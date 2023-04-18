Нагадаємо, що два місяці тому Нана святкувала 19-ий день народження. Зіркова мама привітала її та опублікувала фото доньки – помітно, що дівчинка просто її копія.

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Чому Нана уникає публічності

Єфросиніна зазначила, що її Нана не любить публічності та багато уваги до себе.

На всі мої запитання: "Ну чому так жорстко і чому так строго?", вона сказала: "Мама, от уяви собі, що тобі подобається публічність, а мені з точністю до навпаки. Я не розумію всього того, що відчуваєш ти. Мені не подобається, коли мене обговорюють,

– розповіла Маша.

За її словами, Нана не любить, коли її знімають, дивляться на неї на вулиці. “Я хочу свободи. Я хочу вільного життя. Я хочу належати сама собі", – сказала донька Єфросиніної.

Де зараз навчається донька Єфросиніної

Зірка розповіла про навчання своєї доньки. Єфросиніна каже, що після здобуття освіти в Канаді дівчинка зараз навчається в Нідерландах.

"Нана захотіла поїхати в Канаду, щоб закінчити коледж, який дає можливість вступати в університет без проблем. Але через коронавірус студенти буквально були закриті в своїх резиденціях при університеті, і на неї це справило шалене враження… Просто понівечило її нервову систему. Вона собі своє життя геть по-іншому уявляла", – сказала телефведуча.

За її словами, донька зрозуміла, що відстань у 10 000 кілометрів – це страшно, тож вирішила, що більше ніякої Канади та Америки, лише – Європа.

Єфросініна розповіла, що дівчинка через повномасштабне вторгнення була вимушена з мамою, братом і собакою скитатися по Європі.

Але вона вже вступила до університету і навчається в Нідерландах. Вона хоче додому, скоро приїде на кілька тижнів на канікули,

– додала ведуча.

Дивіться інтерв'ю з Машою Єфросиніною: відео

Нагадаємо, Маша Єфросініна ще у 2003 році вийшла заміж за бізнесмена Тимура Хромаєва. Зараз чоловік служить у лавах ЗСУ, як і багато інших відомих українців. Пара виховує двох дітей – доньку Нану та сина Сашка.

Нещодавно її 8-річний син повернувся до України, хоч останній рік він жив з бабусею в Польщі. Ймовірно, додому він приїхав з кінцями, адже Єфросиніна заявила, що тепер під час повітряних тривог вмикатиметься режим "мати-істерика".