19-річна Нана та 8-річний Олександр жили в Польщі з бабусею. Маша Єфросиніна боялася везти їх в Україну, тож зрідка навідувалася до Варшави. Схоже, тепер вони нарешті житимуть разом. З Сашком, ймовірно, повернулася й донька зірки.

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Син Маші Єфросиніної вперше повернувся в Україну

Рік мій син не був вдома. Дня не проходило, щоб він не просився в Київ. Дуже сильне відчуття – бачити, як він все сприймає зараз,

– прокоментувала ведуча.

Судячи з усього, у рідний Київ вони приїхали з кінцями, адже Єфросиніна заявила, що тепер під час повітряних тривог вмикатиметься режим "мати-істерика". Цілий рік її Сашко не чув сирен і знав про війну лише з новин.

"Тепер треба якось подвоювати свої сили в опануванні повітряних тривог. Раніше з мене просто виходила "жінка-паніка", а тепер додасться ще "мати-істерика", – з гумором, але чесно зізналася Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна про повернення сина в Україну / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, дітей з України Маша Єфросиніна вивезла, бо "не було сил дивитися на їхні страждання". Попри те, що Львів вони покинули наприкінці березня минулого року, війна травмувала її 8-річного сина. У Варшаві він видалив з планшету всі розвиваючі ігри, а замість них скачав стрілялки, щоб вбити ворогів і якнайшвидше повернутися додому. "Я допомагаю татові", – пояснював хлопчик.

Коли Сашку було 7 років, він сам ввімкнув новини, і побачив, як російський танк розчавив у котлету людей, які сиділи в машині з дитиною. Тоді зіркова мама вперше бачила "такі гіркі дорослі сльози" сина.