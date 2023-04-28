У четвер Маша Єфросиніна публікувала щасливі селфі з прикордонного пункту й раділа, що після 12 годин за кермом опинилася вдома. Однак уже вранці 28 квітня прокинулася від сирен і нічних обстрілів. Як з'ясувалося, в Україну вона приїхала не одна, а з 19-річною донькою Наною, яка рік не була вдома.
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Маша Єфросиніна привезла доньку в Україну / Фото з інстаграм-сторіс
Маша Єфросиніна про першу ніч доньки в Києві
Про що я думала, сидячи з 4 ранку під сиренами? Про те, що я привезла Нану до Києва вперше за 429 днів. Бо вона дуже хотіла додому. І що це так собі сюрприз, як для її першої ночі у своєму ліжку,
– поділилася Маша Єфросиніна.
З 4 ранку вони з Ноною сиділи на підлозі в коморі та стежили за новинами – читали про роботу ППО в Києві та влучання в багатоповерхівку в Умані. Однак телеведуча не падала духом, бо на 8 ранку в неї були заплановані б'юті-процедури. "Моя краса та свіжість – то святе, навіть у війну", – прокоментувала вона.
Маша Єфросиніна про ракетну атаку в Україні / Скриншот з інстаграм-сторіс
Маша Єфросиніна про ракетну атаку в Україні / Скриншот з інстаграм-сторіс
- Нагадаємо, що її 8-річний син Сашко приїхав раніше, ще на початку квітня, бо "дня не проходило, щоб він не просився в Київ". Тоді Єфросиніна жартувала, що стане "мамою-істерикою", адже під час повітряних тривог буде перейматися ще й за сина.
- До речі, після коледжу в Канаді Нана навчається в Нідерландах. У Київ вона приїхала на кілька тижнів, лише на канікули.