У четвер Маша Єфросиніна публікувала щасливі селфі з прикордонного пункту й раділа, що після 12 годин за кермом опинилася вдома. Однак уже вранці 28 квітня прокинулася від сирен і нічних обстрілів. Як з'ясувалося, в Україну вона приїхала не одна, а з 19-річною донькою Наною, яка рік не була вдома.

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Маша Єфросиніна привезла доньку в Україну / Фото з інстаграм-сторіс

Маша Єфросиніна про першу ніч доньки в Києві

Про що я думала, сидячи з 4 ранку під сиренами? Про те, що я привезла Нану до Києва вперше за 429 днів. Бо вона дуже хотіла додому. І що це так собі сюрприз, як для її першої ночі у своєму ліжку,

– поділилася Маша Єфросиніна.

З 4 ранку вони з Ноною сиділи на підлозі в коморі та стежили за новинами – читали про роботу ППО в Києві та влучання в багатоповерхівку в Умані. Однак телеведуча не падала духом, бо на 8 ранку в неї були заплановані б'юті-процедури. "Моя краса та свіжість – то святе, навіть у війну", – прокоментувала вона.

Маша Єфросиніна про ракетну атаку в Україні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Маша Єфросиніна про ракетну атаку в Україні / Скриншот з інстаграм-сторіс