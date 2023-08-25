Єфросиніна лише нещодавно повернулася з сином до України. Виявляється, все було заплановано, щоб Сашко зустрівся з татом-військовим Тимуром Хромаєвим.
Цікаво Дмитро Шуров привітав сина Лева з днем народження: як виглядає 19-річний юнак
А 25 серпня син ведучої святкує 9-те день народження. Маша Єфросиніна присвятила йому ніжний допис у соцмережах.
Як я про тебе мріяла! Вже дев'ять років, як моя мрія – реальність! З Днем Народження, найдобріший хлопчик в світі!,
– написала зірка.
Єфросиніна показала рідкісне фото підрослого сина. Фани написали, що хлопчик схожий на свою маму.
Син Маші Єфросиніної / Фото з її інстаграму
Цікаво, що лише кілька днів тому Маша публікувала відео, як їде додому з сином. Ймовірно тоді вона знала, що Тимур теж незабаром приїде у Київ. 20 серпня Сашко нарешті побачив тата-військового. Схоже, що сім'я проведе іменини Сашка разом.
Зіркові колеги та шанувальники Єфросиніної теж долучилися до привітань. У коментарях вони побажали хлопчику здоров'я та миру:
- "Ура! Нехай солодкий іменинник буде щасливим та здоровим".
- "Вітання імениннику! Миру, здоров'я та хороших друзів!"
- "З Днем народження! Щасливого дитинства, мирного неба!"
- "Вітаємо красунчика Олександра з його 9 роком життя! Нехай зростає таким же гарним, розумним та добрим хлопчиком! Ви – найкращі батьки!"
- "Вітаємо Сашка! Машунька обіймає і чекає на пікнік!"
- "З днем народження омріяного хлопчика ! Він нереальний".
Де живуть діти Маші Єфросиніної
- Під час повномасштабної війни Єфросиніна разом з дітьми та своєю мамою виїхала за кордон. Спочатку вони перебували у Німеччині, але пізніше Маша вирішила переїхати ближче до України та облаштувала життя родини у Польщі.
- У квітні 2023 року ведуча привезла до Києва сина Сашка. За її словами, хлопчик рік просився додому: "І одного дня не проходило, щоб він не казав, що хоче в Київ".
- За кілька тижнів після цього Єфросиніна вперше з початку війни привезла і доньку Нану. Тоді в Києві була тривога – з 4 ранку вони сиділи в коморі та майже не спали. Вони були вдома кілька днів.
- 2 липня телеведуча знову повернулася до України з дітьми – 8-річний сином Сашком та 19-річною донькою Наною. Але не встигли вони приїхати в Київ, як одразу застали дві тривоги.
- Додамо, що 19 річна Нана після коледжу в Канаді пішла навчатися в Нідерланди. Тож, додому вони приїздить лише під час канікул.