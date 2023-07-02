Не встигли діти повернутися до Києва, як одразу застали дві тривоги. Єфросиніна вже не раз розповідала, що під час нічних атак ходить до комори.

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Тепер Єфросиніна наважилася привезти дітей до Києва, аби ті зустрілися з батьком Тимуром Хромаєвим, який зараз служить у лавах ЗСУ. У Інстаграм-сторіс ведуча показала фото з дому зі сплячим сином.

За словами Єфросиніної, дорога з Польщі до України була складною і зайняла 17 годин. Крім того, по приїзду до столиці їх “зустріли” сирени.

Позаду 17 годин за кермом з Варшави до Києва... Ми з дітьми вдома, нарешті! "Святкуємо" повернення двома повітряними тривогами поспіль: нічною та ранковою,

– написала Маша Єфросиніна.



Маша Єфросиніна повернулася з дітьми додому / Фото з її інстаграм-сторіс

Як повідомила ведуча, на кордоні був колапс – на виїзд з України сотні автівок. Вона припускає, що це через інформаційну напругу про ЗАЕС. Проте на в'їзд до України стільки ж авто – черга кілометрова.

Зранку зірка приготувала дітям сирники. Єфросиніна зранку показала себе на кухні в своєму домі.



Маша Єфросиніна приготувала сніданок дітям / Фото з її інстаграм-сторіс

До слова, у квітні цього року телеведуча вперше з початку війни привезла доньку Нану до Києва. Проте тоді також була тривога – з 4 ранку вони сиділи в коморі та майже не спали.

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни Єфросиніна разом з дітьми та своєю мамою виїхала за кордон. Спочатку вони перебували у Німеччині, але пізніше Маша вирішила переїхати ближче до України та облаштувала життя родини у Польщі.